Беларусь и Молдова отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова празднуют 25-летие со дня установления дипотношений. За эти годы удалось выстроить систему взаимовыгодного сотрудничества. Установить серьезные контакты в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонние отношения подкреплены солидной договорно-правовой базой. Почти 70 документов работают в национальных интересах наших государств. С 25-летием установления дипотношений главу Молдовы Игоря Додона поздравил Александр Лукашенко.