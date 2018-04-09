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Беларусь подарит Молдове тракторы и коммунальные машины МАЗ

09 апреля 2018 19:00
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Новости Беларуси. Беларусь подарит сельскохозяйственную и коммунальную технику Молдове. Распоряжение об оказании безвозмездной помощи подписал Президент нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь подарит Молдове тракторы и коммунальные машины МАЗ-1

Пять тракторов и две коммунальные машины МАЗ уже в самое ближайшее время отправятся в Кишинев. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое решение направлено на укрепление сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя государствами в духе традиций дружбы и взаимовыручки.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Молдова

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