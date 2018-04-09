Беларусь подарит Молдове тракторы и коммунальные машины МАЗ

Пять тракторов и две коммунальные машины МАЗ уже в самое ближайшее время отправятся в Кишинев. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое решение направлено на укрепление сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя государствами в духе традиций дружбы и взаимовыручки.