Праздник культуры Молдовы прошёл сегодня в Верхнем городе

Новости Беларуси. Молдавские рушники, песни, танцы и блюда национальной кухни. Сегодня в Верхнем городе проходит праздник культуры Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех гостей в историческом центре города встречает атмосфера гостеприимной молдавской деревни с угощениями. У ратуши можно попробовать вкусные горячие пироги, примерить традиционные наряды, послушать стихи молдавских поэтов и посмотреть на выступления танцевальных коллективов. А яркие фотозоны позволят гостям праздника сделать снимок на память.

К слову, фестиваль проходит впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами и завершает череду праздников национальных культур.