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В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи

13 апреля 2018 16:57
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Новости Беларуси. К концу 2018 года в китайско-белорусском индустриальном парке ожидают ещё как минимум 7 новых резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент их 33. Две компании присоединились 13 апреля.

В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи-1

Одна из них займётся проектом по выпуску солнечных батарей. Практически вся продукция пойдет на экспорт – в Швейцарию и другие европейские страны.

В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи-4

Вторая компания сосредоточится на разработке беспилотных авиационных комплексов. О ходе развития «Великого камня» рассказали премьер-министру Беларуси. На данный момент заявленный в инвестиционных проектах объём инвестиций составляет около миллиарда долларов. Оправдывает индустриальный парк и звание «международного»: сейчас здесь представлено 8 стран.

В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи-7

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Парк заинтересован в реализации и крупномасштабных проектов, которые имеют серьезную финансовую подоплеку, и проекты, которые имеют инновационную высокотехнологичную направленность. В 2018 году мы завершаем все инфраструктурные элементы обустройства нашей стартовой площадки, зоны первоочередного освоения. Это 354 гектара, где мы планируем заполнить всеми резидентами. Сейчас более 70% территории либо взяты в аренду, либо куплены в частную собственность, либо зарезервированы действующими или будущими резидентами.

В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи-10

Такой прорыв в привлечении инвесторов по итогам 2017 года объясним. С одной стороны, в мае 2017 был подписан указ о развитии парка, который ввёл множество новшеств. С другой – плюсом стала хорошо обустроенная инфраструктура. В администрации парка ставят задачу к 2020 году создать не менее 6,5 тысяч рабочих мест. При этом число резидентов должно вырасти до 100.

В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи-13

Ху Чжэн, главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Во время визита президентов Беларуси и Китая в индустриальный парк в 2015 году здесь было 7 резидентов, сейчас мы выросли до 33. Сферы деятельности самые разнообразные – машиностроение, фармацевтика, новые материалы, есть научно-исследовательские компании. К концу 2018 года в нашем парке должно быть 40 резидентов. Мы будем уделять большое внимание строительству новых компаний.

В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи-16

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» уже не раз называли «жемчужиной» экономического пояса Шёлкового пути. Напомним, создается он в 25 километрах от столицы. В планах построить здесь современный международный эко-город с акцентом на инновационные производства с высоким экспортным потенциалом. На данный момент основные направления деятельности резидентов электроника, машиностроение, фармацевтика и новые материалы.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт # Александр Ярошенко # Ху Чжэн

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