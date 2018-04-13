В «Великом камне» начнут выпускать беспилотники и солнечные батареи

Новости Беларуси. К концу 2018 года в китайско-белорусском индустриальном парке ожидают ещё как минимум 7 новых резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент их 33. Две компании присоединились 13 апреля.

Одна из них займётся проектом по выпуску солнечных батарей. Практически вся продукция пойдет на экспорт – в Швейцарию и другие европейские страны.

Вторая компания сосредоточится на разработке беспилотных авиационных комплексов. О ходе развития «Великого камня» рассказали премьер-министру Беларуси. На данный момент заявленный в инвестиционных проектах объём инвестиций составляет около миллиарда долларов. Оправдывает индустриальный парк и звание «международного»: сейчас здесь представлено 8 стран.

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Парк заинтересован в реализации и крупномасштабных проектов, которые имеют серьезную финансовую подоплеку, и проекты, которые имеют инновационную высокотехнологичную направленность. В 2018 году мы завершаем все инфраструктурные элементы обустройства нашей стартовой площадки, зоны первоочередного освоения. Это 354 гектара, где мы планируем заполнить всеми резидентами. Сейчас более 70% территории либо взяты в аренду, либо куплены в частную собственность, либо зарезервированы действующими или будущими резидентами.

Такой прорыв в привлечении инвесторов по итогам 2017 года объясним. С одной стороны, в мае 2017 был подписан указ о развитии парка, который ввёл множество новшеств. С другой – плюсом стала хорошо обустроенная инфраструктура. В администрации парка ставят задачу к 2020 году создать не менее 6,5 тысяч рабочих мест. При этом число резидентов должно вырасти до 100.

Ху Чжэн, главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Во время визита президентов Беларуси и Китая в индустриальный парк в 2015 году здесь было 7 резидентов, сейчас мы выросли до 33. Сферы деятельности самые разнообразные – машиностроение, фармацевтика, новые материалы, есть научно-исследовательские компании. К концу 2018 года в нашем парке должно быть 40 резидентов. Мы будем уделять большое внимание строительству новых компаний.