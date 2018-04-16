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«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки

16 апреля 2018 19:04
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Новости Беларуси. Затянувшаяся зима неожиданностью для аграриев не стала, но дополнительных трудностей добавила: посеять нужно в самые краткие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства задействовали максимальное количество техники, а аграрии работают по 12 часов. Григорий Азаренок передает с посевной.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-1

В дни Радуницы у большинства белорусов выходные. Но хлеборобам сейчас не до отдыха. Снега сошли только несколько недель назад, поэтому посеять зерно надо в очень сжатые сроки.

Юрия Владимировича позднее начало работ не пугает. Механизатор с 15-летним стажем не сомневается, что все сделают вовремя. Да и ветер, что называется, дует в паруса: погода вроде сюрпризов не обещает.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-4

Юрий Гибок, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Погода уже восстановилась нормальная, можно работать. Так как весна была резкая, сейчас есть сложности. Но работаем.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-7

Агрокомбинат «Ждановичи», где и трудится Юрий Владимирович, по Минской области в передовиках: в 2017 году здесь собрали урожай в 50 тысяч тонн. В этом сезоне отставать не намерены. Сейчас в полях несколько десятков единиц техники и почти полсотни человек.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-10

Оборот у предприятия гигантский: рапс, сахарная свекла, кукуруза, овощи. Почти половина зерна идет на корм для животных. Чтобы урожай богател, на помощь аграриям каждый год приходят новые технологии.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-13

Сергей Богданович, начальник цеха производства продукции агрокомбината «Ждановичи»:
Стараемся не отставать, идти в ногу с наукой. Дифференцированно вносим минеральные удобрения, в автономном режиме техника работает. То есть ее можно отслеживать по GPS.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-16

Григорий Азаренок, СТВ:
Любая работа в поле начинается с загрузки зерна. Машина привезла сюда 10 тонн ячменя. Если раньше, чтобы его пересыпать, необходимо было примерно полчаса, то с помощью современных зернозагрузчиков хлеборобы справляются всего за 10 минут.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-19

А на другом поле пока до сева далеко: влага ушла позже, чем на других. Сейчас его культивируют, то есть очищают от камней и мусора. Времени мало, поэтому за рулем Виктор Стельмах почти по 12 часов в сутки.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-22

Виктор Стельмах, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Стараемся посеять, чтобы ровные поля были, чтобы потом убирать было красиво, приятно. Для себя, мне же убирать на этом поле.

Работы невпроворот, но ударный труд и оплачивается достойно.

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки-25

Евгений Межень, начальник планово-экономической службы агрокомбината «Ждановичи»:
Наиболее квалифицированные работники, занятые на севе, пахоте и культивации, заработают в среднем за месяц на посевной 2000 рублей. Средняя зарплата по предприятию составляет порядка 1000 рублей.

В 2017 году в это время поля уже были засеяны. Крайний срок для аграриев – начало мая. Как говорится, весенний день год кормит.

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт # Виктор Стельмах # Григорий Азарёнок # Юрий Гибок # Сергей Богданович # Евгений Межень

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