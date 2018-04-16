«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки

Новости Беларуси. Затянувшаяся зима неожиданностью для аграриев не стала, но дополнительных трудностей добавила: посеять нужно в самые краткие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства задействовали максимальное количество техники, а аграрии работают по 12 часов. Григорий Азаренок передает с посевной.

В дни Радуницы у большинства белорусов выходные. Но хлеборобам сейчас не до отдыха. Снега сошли только несколько недель назад, поэтому посеять зерно надо в очень сжатые сроки. Юрия Владимировича позднее начало работ не пугает. Механизатор с 15-летним стажем не сомневается, что все сделают вовремя. Да и ветер, что называется, дует в паруса: погода вроде сюрпризов не обещает.

Юрий Гибок, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Погода уже восстановилась нормальная, можно работать. Так как весна была резкая, сейчас есть сложности. Но работаем.

Агрокомбинат «Ждановичи», где и трудится Юрий Владимирович, по Минской области в передовиках: в 2017 году здесь собрали урожай в 50 тысяч тонн. В этом сезоне отставать не намерены. Сейчас в полях несколько десятков единиц техники и почти полсотни человек.

Оборот у предприятия гигантский: рапс, сахарная свекла, кукуруза, овощи. Почти половина зерна идет на корм для животных. Чтобы урожай богател, на помощь аграриям каждый год приходят новые технологии.

Сергей Богданович, начальник цеха производства продукции агрокомбината «Ждановичи»:

Стараемся не отставать, идти в ногу с наукой. Дифференцированно вносим минеральные удобрения, в автономном режиме техника работает. То есть ее можно отслеживать по GPS.

Григорий Азаренок, СТВ:

Любая работа в поле начинается с загрузки зерна. Машина привезла сюда 10 тонн ячменя. Если раньше, чтобы его пересыпать, необходимо было примерно полчаса, то с помощью современных зернозагрузчиков хлеборобы справляются всего за 10 минут.

А на другом поле пока до сева далеко: влага ушла позже, чем на других. Сейчас его культивируют, то есть очищают от камней и мусора. Времени мало, поэтому за рулем Виктор Стельмах почти по 12 часов в сутки.

Виктор Стельмах, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Стараемся посеять, чтобы ровные поля были, чтобы потом убирать было красиво, приятно. Для себя, мне же убирать на этом поле. Работы невпроворот, но ударный труд и оплачивается достойно.