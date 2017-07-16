От посещения предприятий до переговоров с Александром Лукашенко: итоги визита президента Молдовы в Беларусь

Новости Беларуси. На неделе Беларусь и Молдова взяли курс на всестороннее сотрудничество. Наш партнер по Содружеству Независимых Государств недавно был признан одним из самых неизведанных государств Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В стране есть много чего интересного, но эти удивительные вещи пока слабо открыты миру. Туризм в Молдове не развит совсем. Между тем, во времена Союза здесь делали еду для космонавтов. Местный чернозем один из самых плодородных. Почти четверть территории отдана под виноградники. Ежегодно здесь проходит государственный праздник – Национальный день вина. На крестьянских застольях нередки тосты за белорусские тракторы. После прошедших на неделе в Беларуси переговоров наших президентов их должно стать больше. Промышленную кооперацию будут развивать активнее. Кишинев заинтересован не только в совместном производстве тракторов, но и автобусов. Три дня, которые определи сотрудничество Беларуси и Молдовы на годы. Беларусь в Молдове знают по тракторам, троллейбусам и крепкой дружбе. А еще по зубрам. На молдавском гербе это величественное животное – Зимбру. 10 лет Молдова шла по пути евроинтеграции, сейчас позиции политических элит страны, скорее, многовекортные, что опять-таки роднит с Беларусью. За три года с момента внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом не все ожидания оправдались. Объемы экспорта в страны ЕС не увеличились, инвестиции упали, а отношения с Москвой значительно ухудшились. Сегодня официальный Кишинев изучает возможности Евразийского экономического союза. В стране пока политический дуализм. Парламент – проевропейский, а вот избранный в декабре прошлого года лидер Партии социалистов, 42-летний Игорь Додон, склонен вести страну по евразийскому пути. В нашей стране он признался, что Беларусь может стать эталоном для будущих реформ. К нам Игорь Додон прилетел на три дня. Яркий политик и опытный экономист уже один раз посещал нашу страну, однако в качестве президента Молдовы прибыл в Минск впервые. Буквально от трапа кортеж отправляется на деловую встречу.

Сегодня Беларусь входит в десятку основных торгово-экономических партнеров Молдовы. Молдавский экспорт – это знаменитые вина, овощи и фрукты. Мы, в свою очередь, на рынок партнера поставляем нефтепродукты, тракторы, лесоматериалы, лекарства и продукты питания. Молдова на карте напоминает виноградную гроздь. Вино и правда является одним из символов страны. А ведь ухаживают за знаменитыми виноградниками не без помощи белорусского трактора. Его в Молдове называют кормильцем. Экономика Молдовы сохраняет аграрную направленность. Сказать, что белорусский трактор популярен, не сказать ничего. Ежегодно в этом государстве продается более шести сотен белорусских машин. На территории страны работает два предприятия, где собирают легендарные МТЗ.

Олег Голопятов, директор торгового дома «МТЗ-Лидер» в Молдове:

До 85% тракторов, работающих на полях и виноградниках, это трактора «Беларус». В сегменте от 80 до 130 лошадиных сил – это , в принципе, основной трактор Молдовы. Что еще готов предложить Молдове флагман машиностроения, на неделе Игорь Додон увидит лично. Вот это, к примеру, самый мощный в линейке трактор. Высокий гость не откажется от тест-драйва.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова:

Могу открыть секрет: мой тесть всю жизнь работал трактористом именно на МТЗ. Поэтому для меня модели МТЗ очень знакомы, я мечтал побывать на этом заводе. Я очень рад, что в последнее время мы начали совместные проекты в Молдове. На данном этапе для внутреннего рынка. Но я уверен, что есть возможность для выхода и на европейский рынок. В Молдове хотят больше собирать техники у себя. Речь идет о энергонасыщенных машинах.

Федор Домотенко, генеральный директор Минского тракторного завода:

Как раз к этой теме относится модель «2022», которая сегодня массово используется в севообороте Российской Федерации. Думаю, эта тема очень интересна как для нашей страны, так и для Молдавии. В свое время Кишиневу требовалась модернизация парка городского транспорта. Сегодня по улицам города курсируют три сотни троллейбусов. Две трети из них – белорусские. Половина собрана на месте. Сотрудничество с предприятием «Белкоммунмаш» длится на протяжении пяти лет. Особый интерес у делегации вызвал электробус. Его производство белорусы запустили в 2016 году. Игорь Додон:

Вы молодцы, что не только сохранили, но идете вперед. Я надеюсь, что и новые модели в ближайшем будущем будут на кишиневских улицах. О промышленной кооперации на неделе шла речь и на высшем уровне. Президент Беларуси и его молдавский коллега встретились в Витебске. Буквально за несколько часов до официального открытия «Славянского базара». Лидеры двух стран успели обсудить вопросы развития двухстороннего сотрудничества.

В центре внимания – политические и экономические связи, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Так, Молдова рассчитывает получить статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите глав государств в октябре. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы посмотрели сами Беларусь, вы ее, можно сказать, пощупали, в промышленности, в сельском хозяйстве. Вы побывали на культурных объектах. Вы увидели, как мы относимся к памяти. Это очень ценно. Я с вами уже могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь. Поэтому я вам очень благодарен, что вы побывали здесь. И еще раз подчеркиваю: если что-то мы можем для Молдовы сделать (мы это делали всегда), мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Игорь Додон:

Нам есть чему поучиться. Это говорю честно, открыто. Я видел предприятия и в Европейском союзе, безусловно, вы видели. Но тот уровень, на который поднялась вся промышленность Беларуси, конечно, для нас – только мечта на данном этапе. Мы намерены более углубленно запустить некоторые совместные проекты. Есть хорошие идеи то, что касается промышленных предприятий, сельского хозяйства. Я думаю, что после этого рабочего визита мы сможем наши двусторонние отношения поднять на новый качественный уровень. За три дня в Беларуси Игорь Додон успел посетить крупнейшие предприятия, встретился с молдавской диаспорой, побывал в музее Великой Отечественной войны, а также смог убедиться, что у белорусской земли, как и молдавской, есть фирменный напиток.