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Новости по тегу #Беларусь-Молдова

Лукашенко: на протяжении многих лет белорусов и молдаван связывают узы дружбы
27 августа 2026 05:37

Лукашенко: на протяжении многих лет белорусов и молдаван связывают узы дружбы

Экономическая прагматика. Почему Молдова не присоединилась к европейским санкциям против Беларуси?
20 августа 2026 18:26

Экономическая прагматика. Почему Молдова не присоединилась к европейским санкциям против Беларуси?

Премьер-министр Молдовы ушел в отставку
04 июля 2026 10:56

Премьер-министр Молдовы ушел в отставку

Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте
26 мая 2026 16:42

Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте

Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован
26 мая 2026 11:12

Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован

Молдова покинет Содружество Независимых Государств 8 апреля 2027 года
15 апреля 2026 13:57

Молдова покинет Содружество Независимых Государств 8 апреля 2027 года

За что молдоване любят Лукашенко? Рассказал экс-президент Молдовы Додон
01 марта 2026 16:54

За что молдоване любят Лукашенко? Рассказал экс-президент Молдовы Додон

Парламент Молдовы отказался от групп дружбы с Россией и Беларусью
07 ноября 2025 07:42

Парламент Молдовы отказался от групп дружбы с Россией и Беларусью

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове
28 сентября 2025 13:54

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове

В Молдове стартовали парламентские выборы
28 сентября 2025 10:37

В Молдове стартовали парламентские выборы

Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём Независимости
27 августа 2025 06:30

Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём Независимости

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном
12 июля 2025 17:51

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном