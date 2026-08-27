Новости по тегу #Беларусь-Молдова

Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости.
Присоединение к антибелорусским евросанкциям для Молдовы автоматически означало бы стремительную потерю дохода.
По словам политика, он больше не может исполнять обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями.
Экс-президент Молдовы и руководитель Партии социалистов в эти дни находится с визитом в Беларуси.
Сразу после переговоров с алжирской делегацией Александр Лукашенко встретился с лидером партии социалистов, бывшим Президентом Молдовы Игорем Додоном.
В Кишиневе заявили, что принадлежность к организации больше не приносит стране пользы.
Почему при всем, что происходит, а западная пропаганда не щадит никого, в Молдове все равно любят Лукашенко, этот вопрос нам прокомментировал экс-президент этой страны Игорь Додон.
Такой шаг объясняют, якобы не уважением нашими странами суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы, а также человеческого достоинства и свободы.
Уже зафиксировано около 50 случаев. В числе нарушений – утрата конфиденциальности, недопуск людей к участкам, ограничение полномочий наблюдателей.
Представители молдавской диаспоры приехали в Минск, чтобы проголосовать в посольстве.
Президент заверил, что Беларусь готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства.
О намерении восстановить межгосударственное взаимодействие и всесторонне развивать утраченные некогда связи говорили во Дворце Независимости.
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