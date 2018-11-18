Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Новости Беларуси. У Беларуси нет собственных достаточных объемов нефти и газа, которые бы могли обеспечить потребность страны в энергоресурсах. Мы вынуждены это констатировать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но констатация факта не означает, что невозможно свести импорт нефти и газа к минимуму. Стратегическое решение о строительстве Белорусской атомной электростанции стало символом новых возможностей на пути к энергетической независимости. Но дело даже не только в этом. Грядет эра чистой энергетики. В конце концов, мы пересядем на электробусы и электромобили, а предприятия перейдут на электричество. Так почему бы не начать делать это уже сейчас? Тем более что максимальное использование электричества в нашей экономике – залог ее стабильности и устойчивости к внешним шокам.

На неделе во Дворце Независимости обсуждали новые подходы к управлению белорусской энергетикой. Два основных поручения Президента правительству: стопроцентная энергетическая независимость и безопасность и план по расширению использования электроэнергии. Корреспондент Алена Сырова заглянула в будущее, где электричество заменит многое, к чему мы привыкли.

Энергетическая независимость – то, к чему стремятся все без исключения страны и то, к чему должна двигаться Беларусь. Об этом на неделе говорил Президент. Конечно, в 2018 году мы значительно сократили потребление покупного газа и сэкономили порядка 600 миллионов долларов. Впервые мы самостоятельно полностью обеспечили собственные потребности в электроэнергии, да еще и продали ее за рубеж вдвое больше, чем в 2017 году! И сейчас самое время задуматься, куда направить излишки энергии, которые, непременно появятся, когда заработает Белорусская АЭС.

Александр Лукашенко: «Нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления» С потреблением у нас пока проблемы: белорусы расходуют электричества втрое меньше, чем в развитых странах. И не потому, что экономим, просто неохотно отказываемся от привычного газа – речь сейчас и о предприятиях, и о людях. Президент поручил правительству энергичнее заниматься вопросами электрификации страны.

Александр Лукашенко: Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности Готовый проект рабочая группа правительства должна положить на стол главе государства уже в первом полугодии 2019 года. Из целого ряда предложений, основанных на детальных подсчетах и опыте иностранных коллег, предстоит выбрать то, что подходит нам и позволит сделать переход на «зеленую» энергию выгодным для белорусов.

Пока же белорусские предприятия платят вдвое больше, чем физические лица – это, конечно, отражается на себестоимости продукта. Об этом говорят и на Белорусском металлургическом заводе, где электроэнергия – основа производственного процесса. Металл здесь плавят с помощью электрической дуги – потребление электроэнергии просто колоссальное.

Дмитрий Борисовец, заместитель главного инженера по техническому развитию Белорусского металлургического завода:

Мы являемся основным потребителем электроэнергии в Гомельской области. Потребляем в сутки порядка 6 миллионов киловатт в час.

Уже в 2018 году выплавить в Жлобине планируют без малого 2,5 миллиона тонн стали. Однако программа реконструкции производства на ближайшее будущее предусматривает увеличение до 3 миллионов тонн. При таком развитии производства рост потребления энергии неизбежен. Но такие объемы пока единичны. Когда уровень потребления электроэнергии в белорусской промышленности станет сопоставимым с флагманами в этом деле – США, Германией, Японией – исключим ее избыток. Заинтересовывать предприятия планируют ценой на электричество, которая должна быть в разы привлекательнее цены на газ. Это же касается и быта белорусов.

Игорь Ляшенко: «Уходить от подогревания газом и переходить на использование электроэнергии» Кроме того, в белорусских новостройках предлагают сразу устанавливать электроплиты и готовить коммуникации таким образом, чтобы отопление и подогрев воды осуществлялись за счет электричества. Это полностью европейская модель.

Алена Сырова, корреспондент:

Подобные зарядные станции для электротранспорта в белорусских дворах – случай скорее единичный. Да и самих электрокаров у нас пока значительно меньше, чем классических автомобилей. Но в скором будущем – по крайней мере, такие планы озвучивали белорусские власти – всё изменится. И уже при проектировании новых жилых кварталов планируют предусматривать инфраструктуру для любителей экологически чистого транспорта.

Возможно, тогда белорусы охотнее будут пересаживаться на электромобили. Тем более, что уже в 2019 году такие начнут производить под Минском. Сколько будет стоить белорусский электромобиль? Пока же на всю страну их меньше 200, в то время как по миру ездят 5 миллионов. Например, в США и Норвегии автовладельцев пересаживают за руль экотранспорта многочисленными льготами, баснословно поднимая налоги на дизельные и бензиновые модели.

Мы преуспели в производстве электробусов, сделав городской транспорт экологичным и экономичным. Кстати, он ездит не только по улицам городов, но и по территории огромнейшего тракторного завода – так развозят работников. К слову, на МТЗ трудятся над созданием электросельхозтехники. И первый шаг в этом направлении сделан: гибридная модель трактора сейчас проходит испытания в полевых условиях.

Николай Зезетко, главный конструктор научно-технического центра МТЗ:

Трактор сам по себе работает, но можно его использовать как передвижную электростанцию. С него можно получить до 180 киловатт электроэнергии 220 вольт. Это очень актуально – снег выпал, электропитания нет на ферме, а коров доить надо. Трактор подогнали, поставили и всё – вся дойка работает.

Он пока не заряжается от розетки и всё еще заправляется дизелем, но значительно меньше расходует топлива и позволяет экономить хотя бы на обслуживании. Резонный вопрос: если есть электрокары, электробусы, то почему же сельхозтехнику так сложно сделать такой же с приставкой «электро»?

Николай Зезетко:

Мы посчитали, что ежели нам сегодня использовать аккумуляторы самых последних разработок, то на трактор в 300 лошадиных сил необходим аккумулятор весом около 13 тонн. До тех пор, пока не будет накопителя энергии малых размеров, мы больше никуда не продвинемся. Но сегодняшний электротрактор – это уже половина есть. То есть электропривод есть, осталось поставить аккумуляторы, которые бы вращали этот электродвигатель.

Электротрактор вряд ли сможет работать в полную силу и привычно долго без подзарядки. Но эта проблема решаема. У нас достаточно ЛЭП над полями, а электрозаправочными станциями обеспечим себя сами. Производство в 2017 году наладили в Витебске. В модельном ряду есть 10 видов подзарядных станций. Причем на них заправиться могут электромобили с европейским, американским и китайским разъемами. Сейчас на предприятии «колдуют» над устройством, которое облегчит заправку.

Александр Борисович, главный конструктор ОАО «Витязь»:

Компания готовится к тому, что в стране будут излишки электроэнергии, которые можно использовать с толком для нужд населения. Одной из целей является разработка электрозарядных станций для электромобилей, легковых пока электромобилей. Сейчас тенденция в Европе и мире идет к наращиванию парка электромобилей. Эта же тенденция будет преследоваться, надеемся, в нашей стране.