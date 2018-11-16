Президент Беларуси ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Новости Беларуси. 100-процентная энергетическая независимость и безопасность Беларуси. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед правительством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 ноября во Дворце Независимости прошло совещание, где фактически были обозначены приоритеты, по которым будет развиваться одна из главных отраслей государства – энергетика.
В 2018 году мы значительно сократили потребление газа, который покупаем. Этим сэкономили порядка 600 миллионов долларов. Также Беларусь впервые отказалась от импорта электроэнергии. И помимо того, что мы самостоятельно обеспечили собственные потребности, еще и экспортировали за рубеж вдвое больше электроэнергии, чем в 2017 году.
Однако назрела необходимость повысить эффективность работы этой сферы, уверен Президент. По мнению главы государства, в некоторых отраслях, например, в промышленности недостаточно активно применяют электроэнергию. В целом, уровень её потребления в Беларуси фактически втрое ниже, чем в развитых странах, и это не связано с экономией ресурсов. А учитывая скорый ввод в эксплуатацию белорусской АЭС и общемировые тренды на отказ от использования нефти, газа и угля в пользу электричества, есть повод задуматься – подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отдельно хочу напомнить правительству о крайне низком уровне потребления электрической энергии в Беларуси. Не зря в последнее время только ленивый не говорит о том, что у нас будет значительный избыток электрической энергии, особенно после ввода атомной станции. Кстати, это главный вопрос во всем реформировании этого сектора или его совершенствование.
Удивительно, что обычные люди говорят, в правительстве пока молчат. Но если у вас есть какой-то план, вы, пожалуйста, доедите до сведения Президента.
Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления. Это главный вопрос.
И в первой половине 2019 года запланируйте его рассмотрение.
Глава государства поручил правительству разработать четкий план и определить те направления, где можно значительно расширить использование электроэнергии: это промышленность, аграрный сектор, транспорт, ЖКХ, IT и, конечно, быт.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Одно из предложений, на мой взгляд очень важных, по мере того, как у юридических лиц будут изнашиваться собственные генерирующие мощности, предлагать более льготную ставку тарифа. Один из вариантов.
Второй вариант касается населения. В ночное время при использовании водоподогревающих мощностей (уходить от подогревания газом) применять сниженный тариф. Сумма достаточно значительная.
Представленный проект модернизации энергетической системы Беларуси Александр Лукашенко направил на доработку. Рабочей группе правительства предстоит внести изменения и уже в начале следующего года представить новую версию.