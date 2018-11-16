Президент Беларуси ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности

16 ноября во Дворце Независимости прошло совещание, где фактически были обозначены приоритеты, по которым будет развиваться одна из главных отраслей государства – энергетика.

В 2018 году мы значительно сократили потребление газа, который покупаем. Этим сэкономили порядка 600 миллионов долларов. Также Беларусь впервые отказалась от импорта электроэнергии. И помимо того, что мы самостоятельно обеспечили собственные потребности, еще и экспортировали за рубеж вдвое больше электроэнергии, чем в 2017 году.

Однако назрела необходимость повысить эффективность работы этой сферы, уверен Президент. По мнению главы государства, в некоторых отраслях, например, в промышленности недостаточно активно применяют электроэнергию. В целом, уровень её потребления в Беларуси фактически втрое ниже, чем в развитых странах, и это не связано с экономией ресурсов. А учитывая скорый ввод в эксплуатацию белорусской АЭС и общемировые тренды на отказ от использования нефти, газа и угля в пользу электричества, есть повод задуматься – подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отдельно хочу напомнить правительству о крайне низком уровне потребления электрической энергии в Беларуси. Не зря в последнее время только ленивый не говорит о том, что у нас будет значительный избыток электрической энергии, особенно после ввода атомной станции. Кстати, это главный вопрос во всем реформировании этого сектора или его совершенствование.

Удивительно, что обычные люди говорят, в правительстве пока молчат. Но если у вас есть какой-то план, вы, пожалуйста, доедите до сведения Президента.

Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления. Это главный вопрос.

И в первой половине 2019 года запланируйте его рассмотрение.