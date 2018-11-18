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Сколько будет стоить белорусский электромобиль?

18 ноября 2018 17:00
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Новости Беларуси. Когда появится и сколько будет стоить электромобиль полностью белорусского производства? Об этом и не только – в большом интервью «Недели» с председателем Президиума Национальной академии наук академиком Владимиром Гусаковым.

Сколько будет стоить белорусский электромобиль?-1

Юлия Огнева, СТВ:
Поговорим о ваших крупнейших разработках. Раз уж вы коснулись темы электромобиля, давайте о нем. Вы впервые его представили год назад. Что произошло за это время?

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук, академик:
Была модель год назад на базе китайского автомобиля. Сейчас это, в принципе, полностью наши разработки и наша вся начинка – от двигателя и включая все остальные системы. Поэтому мы уже, можно сказать, продемонстрируем белорусский автомобиль. Единственное, что нам не удалось пока сделать –  штамповку кузова. Один на базе старого, модель которого мы демонстрировали, один абсолютно новый белорусский и один такой полугрузовой автомобиль.

Сколько будет стоить белорусский электромобиль?-4

Мало того что мы разработали, мы планируем организовать пока небольшое производство этих машин.

Юлия Огнева:
Это будет где-то на базе вашего предприятия?

Владимир Гусаков:
Да, пока на базе Академии наук. Ну а дальше будет где-то размещаться производство промышленное, на каком-то существующем предприятии Министерства промышленности.

Сколько будет стоить белорусский электромобиль?-7

Юлия Огнева:
А вы просчитывали как-то экономику – сколько он может стоить?

Владимир Гусаков:
Знаете, экономику на одном автомобиле не просчитывают. Пока экспериментальный автомобиль, в этой связи, может быть, затраты будут и выше чуть-чуть. Но в серийном производстве, полагаем, что он будет бюджетный, доступный. Я предполагаю, в пределах, может быть, 15-16 тысяч долларов. В наших планах сделать со временем и представительского класса.

Больше подробностей интервью с председателем Президиума НАН Беларуси здесь.

# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Юлия Огнева # Фотофакт

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