Сколько будет стоить белорусский электромобиль?

Новости Беларуси. Когда появится и сколько будет стоить электромобиль полностью белорусского производства? Об этом и не только – в большом интервью «Недели» с председателем Президиума Национальной академии наук академиком Владимиром Гусаковым.

Юлия Огнева, СТВ:

Поговорим о ваших крупнейших разработках. Раз уж вы коснулись темы электромобиля, давайте о нем. Вы впервые его представили год назад. Что произошло за это время? Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук, академик:

Была модель год назад на базе китайского автомобиля. Сейчас это, в принципе, полностью наши разработки и наша вся начинка – от двигателя и включая все остальные системы. Поэтому мы уже, можно сказать, продемонстрируем белорусский автомобиль. Единственное, что нам не удалось пока сделать – штамповку кузова. Один на базе старого, модель которого мы демонстрировали, один абсолютно новый белорусский и один такой полугрузовой автомобиль.

Мало того что мы разработали, мы планируем организовать пока небольшое производство этих машин. Юлия Огнева:

Это будет где-то на базе вашего предприятия? Владимир Гусаков:

Да, пока на базе Академии наук. Ну а дальше будет где-то размещаться производство промышленное, на каком-то существующем предприятии Министерства промышленности.