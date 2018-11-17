3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

Новости Беларуси. В Минске продолжается Неделя предпринимательства. Слово о будущем Беларуси здесь взяли и юные разработчики: свои стартапы представляли ребята из разных уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства Одним из самых ярких участников форума стал минчанин Данила Елисеев. В 14 он сконструировал 3D-принтер, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. И вот спустя 4 года на нынешнем форуме Данила продемонстрировал очередную уникальную новинку. Все подробности – в материале Алены Сыровой.

Данила Елисеев:

Сама модель называется D3D-куб, потому что он собирает в себе четыре модели. Это 3D-принтер, лазерный гравер, ЧПУ-станок, а так же плотер.

Этой восьмой по счету разработке 16-летнего Данилы Елисеева всего неделя. Уникальную мультизадачную конструкцию школьник смастерил специально к нынешней Неделе предпринимательства. Стоит она всего-то 500 долларов – на порядок дешевле зарубежных аналогов, а функционал значительно выше. Например, принтер легко модифицировать, чтобы выполнять гравировку или выжигать по дереву.

Данила Елисеев:

Большинство принтеров будут поставляться как в виде конструктора, так и в собранном виде. То есть если вам нужна выше точность, вы покупаете собранный. Если вы хотите разобраться, как он работает, из чего состоит, вы покупаете конструктор и по инструкции его собираете.

Кстати, три года назад Данила показал один из собственноручно собранных принтеров главе государства. Модель, конечно, была намного проще. Но даже тогда Александр Лукашенко разработку оценил и поинтересовался, сможет ли Данила создавать более мощные модели.

Данила Елисеев:

У нас во Дворце молодежи после встречи с Президентом было закуплено высококлассное оборудование. Есть 3D-принтеры профессиональные, есть ЧПУ-станок. Но после того, как я увидел, что это все занимает почти весь кабинет, я решил сделать компактную версию. 3D-печать сегодня широко используют во всех сферах вплоть до медицины. Все чаще такие принтеры покупают и в личных целях.

Данила Елисеев:

Есть люди, которые его уже сейчас готовы купить – со стенда взять принтер и забрать его к себе домой. Некоторые вообще себе такой хотят на Новый год. Условно говоря: у вас есть ребенок, ему понравился какой-то мультик. Вы заходите на тот же Thingiverse и скачиваете того же Пикачу, модель какой-нибудь лисички, роботов. И это все позволят сделать в течение пары часов.

Данила старается делать свои принтеры максимально функциональными и при этом недорогими, соблюдая такой характерный баланс всего белорусского «цена-качество». Со стартовым капиталом очень помогают родители. Некоторые детали в целях экономии печатает на своих же принтерах, плюс скромно не учитывает в стоимости свой умственный ресурс.

Данила Елисеев:

– Это самый базовый 3D-принтер, который может быть, но при этом у него есть все фишки по управлению.

– Сколько он стоит?

– От 150 долларов.

– А средняя цена на рынке самого маленького 3D-принтера?

– От 250, но при этом у него нет всех фишек, которые есть у этого.