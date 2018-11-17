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3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

17 ноября 2018 13:44
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Неделя предпринимательства. Слово о будущем Беларуси здесь взяли и юные разработчики: свои стартапы представляли ребята из разных уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

Одним из самых ярких участников форума стал минчанин Данила Елисеев. В 14 он сконструировал 3D-принтер, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. И вот спустя 4 года на нынешнем форуме Данила продемонстрировал очередную уникальную новинку. Все подробности – в материале Алены Сыровой.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-1

Данила Елисеев:
Сама модель называется D3D-куб, потому что он собирает в себе четыре модели. Это 3D-принтер, лазерный гравер, ЧПУ-станок, а так же плотер.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-4

Этой восьмой по счету разработке 16-летнего Данилы Елисеева всего неделя. Уникальную мультизадачную конструкцию школьник смастерил специально к нынешней Неделе предпринимательства. Стоит она всего-то 500 долларов – на порядок дешевле зарубежных аналогов, а функционал значительно выше. Например, принтер легко модифицировать, чтобы выполнять гравировку или выжигать по дереву.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-7

Данила Елисеев:
Большинство принтеров будут поставляться как в виде конструктора, так и в собранном виде. То есть если вам нужна выше точность, вы покупаете собранный. Если вы хотите разобраться, как он работает, из чего состоит, вы покупаете конструктор и по инструкции его собираете.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-10

Кстати, три года назад Данила показал один из собственноручно собранных принтеров главе государства. Модель, конечно, была намного проще. Но даже тогда Александр Лукашенко разработку оценил и поинтересовался, сможет ли Данила создавать более мощные модели.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-13

Данила Елисеев:
У нас во Дворце молодежи после встречи с Президентом было закуплено высококлассное оборудование. Есть 3D-принтеры профессиональные, есть ЧПУ-станок. Но после того, как я увидел, что это все занимает почти весь кабинет, я решил сделать компактную версию.

 

3D-печать сегодня широко используют во всех сферах вплоть до медицины. Все чаще такие принтеры покупают и в личных целях.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-16

Данила Елисеев:
Есть люди, которые его уже сейчас готовы купить – со стенда взять принтер и забрать его к себе домой. Некоторые вообще себе такой хотят на Новый год. Условно говоря: у вас есть ребенок, ему понравился какой-то мультик. Вы заходите на тот же Thingiverse и скачиваете того же Пикачу, модель какой-нибудь лисички, роботов. И это все позволят сделать в течение пары часов.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-19

Данила старается делать свои принтеры максимально функциональными и при этом недорогими, соблюдая такой характерный баланс всего белорусского «цена-качество». Со стартовым капиталом очень помогают родители. Некоторые детали в целях экономии печатает на своих же принтерах, плюс скромно не учитывает в стоимости свой умственный ресурс.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-22

Данила Елисеев:
– Это самый базовый 3D-принтер, который может быть, но при этом у него есть все фишки по управлению.
– Сколько он стоит?
– От 150 долларов.
– А средняя цена на рынке самого маленького 3D-принтера?
– От 250, но при этом у него нет всех фишек, которые есть у этого.

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства-25

Поставить на поток производство принтеров Данила пока не может: нужно пройти сертификацию, а это немалые деньги. Но желающий поддержать юного белорусского разработчика, кажется, нашелся.

# Изобретения # Экономика # Данила Елисеев # Фотофакт

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