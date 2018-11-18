Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году

Новости Беларуси. До конца 2018 года Беларусь поставит в Азербайджан 30 комбайнов, а в 2019 году будет открыто совместное производство зерноуборочной техники в Гяндже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта географическая точка Азербайджана является примером белорусско-азербайджанской кооперации. Здесь собирают наши тракторы, на этой же площадке с 2019 года планируют выпускать белорусские автобусы для Бакинского аэропорта.

18 ноября в Минске проходит XI заседание межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Подписано семь соглашений.