Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Новости Беларуси. Безопасная и энергетически независимая Беларусь. Президент провел большое совещание по вопросам комплексного развития энергосистемы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свете скорого запуска собственной атомной электростанции сама собой вырисовывается логика максимально широкого использования электричества. В итоге правительству предстоит разработать детальный план, как поставить на поток будущую энергию в самых разных сферах: промышленности, АПК, транспорте, IT-секторе, ЖКХ и, конечно, в быту. Корреспондент Евгений Горин о ресурсах, которые должны быть востребованы.

Благосостояние и отдельного человека, и всего общества жизненно зависит от развития энергетики. Электричество для промышленности, сельского и домашнего хозяйства как воздух: его дефицит вынуждает отдельные государства развязывать войны за эти ресурсы. Поэтому энергетика – важный элемент безопасности любой страны, которая не хочет остановленных заводов или парализованных коммуникаций. Что и говорить про цифровую эру, когда ток – та сила, что заставляет работать буквально все: от мобильника в кармане до беспилотника на границе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь вышла на передовые позиции среди стран Содружества по удельному расходу топлива на производство одного киловатт-часа электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 миллиарда кубометров газа в эквиваленте. Это около 600 миллионов долларов в год сокращение. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2 миллиарда 100 миллионов киловатт. К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электрической энергии. Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств.

Приоритеты отрасли в Беларуси – безопасность и экономический эффект. Требование главы государства: модель отечественной энергетики должна быть той, которая в данный момент нужна стране. Если кратко: оптимальные тарифы для людей и востребованность каждого киловатта из Островца.

Развитие энергетики у нас стараются вести с опережением. Уже есть переизбыток энергии. А с появлением собственной АЭС начнется этап, когда национальная экономика получит такие возможности, которых у нее еще никогда не было. Однако именно в такой ситуации нужен максимально эффективный подход. Другими словами, расчет стратегии на годы вперед. Александр Лукашенко: «Нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления» План правительства, кроме неоспоримых преимуществ, содержит и подходы, раскритикованные в ходе обсуждения. Скорее всего, предложенная модель централизованного управления энергетики имеет ряд преимуществ перед текущей системой. Однако главное не реорганизация ради реорганизации, а экономическая целесообразность. Надо буквально все основательно просчитать и знать точный эффект в цифрах.

Александр Лукашенко:

Надо иметь в виду, что сегодня удельное потребление электроэнергии у нас в 2-3 раза ниже, чем в развитых станах. То есть понятно, куда идти. И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности. Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. Поэтому я требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению.

Энергия сегодня – товар, причем дорогостоящий. Последние 20 лет эта отрасль дотировала сектора отечественной экономики. Сейчас наступает момент, когда электроэнергию как товар в промышленных масштабах можно экспортировать. И при этом внутри страны она останется точкой роста не только для промышленности, но и улучшения качества жизни белорусов в быту.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вариант, который касается населения. Будет рассматриваться использование в ночное время водоподогревающих мощностей. То есть уходить от подогревания газом и переходить на использование подогрева воды электроэнергией. В ночное время применять сниженный тариф. Сумма достаточно значительная. Не секрет, что на территории Европы практически повсеместно используется электроэнергия для обогрева помещений и подогрева воды. Вот над этой концепцией мы работаем.