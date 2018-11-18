Почему собирать белорусские тракторы в Азербайджане выгодно? Рассказываем всё о Гянджинском автозаводе

Новости Беларуси. Если говорить о самых успешных двусторонних проектах Беларуси и Азербайджана, нужно отметить Гянджинский автозавод, который за последнее десятилетие стал технологическим кластером, где не просто собирается техника белорусских брендов, а осуществляется экспансия в соседние страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отечественные предприятия уже не рискуют, приходя на новый рынок. Они четко понимают, что сборка в азербайджанской Гяндже – это выгодно. Кирилл Казаков о стержневом белорусско-азербайджанском проекте.

Это ферма в 50-ти километрах от Гянджи, северо-запад Азербайджана, Шатырский район. Помидоры и огурцы, зерно и скот – основная экономика этого небольшого хозяйства. Главный инструмент – трактор локальной сборки. Вроде родом из Гянджи, однако бренд «Беларус» на капоте заливается золотом на солнце.

Эмиль Гурбанов купил его в лизинг пару лет назад: поменял старый, прослуживший до этого лет 20. Консервативность? Скорее всего, лояльность. МТЗ в Союзе знали все. В Азербайджане не забыли. Тем более что производство обрело местную прописку: купить стало легче, а сервис готов приехать прямо в поле по формуле 24/7.

Эмиль Гурбанов, фермер:

Хочу купить еще один. Очень хорошая техника, надежная. И тем более проблем с обслуживанием нет ни на равнине, ни в горах.

В 2005 году в бывшем советском Кировабаде (ныне Гяндже) в стенах цехов, где еще в 80-е планировали собирать ставшие культовыми «Газели», появились менеджеры и инженеры из Минска.

Только открывшееся посольство нашей страны в Баку очень продвигало этот машиностроительный проект. В цехах, где планировали собирать микроавтобусы, было решено запустить линию по сборке МАЗов.

Однако флагманом предприятия стал голубой трактор. Уже в апреле 2018 года торжественно с линии сошел 10-тысячный (подробнее здесь).

Камран Назаров, директор Гянджинского автомобильного завода:

Если посмотреть на линейку – это линейка тракторов, начиная от хлопковых, плюс коммунальная техника, плюс большие трактора. Мы в позапрошлом году поставили и собрали всего восемь единиц тракторов 2022. Это более мощные: 200 и больше 200 лошадиных сил.

В Беларуси было создано представительство Гянджинского автозавода.

Это, по сути, главная логистическая и переговорная площадка не только с МТЗ, но и со всеми другими промышленными предприятиями страны. Ведь кроме трактора нужно еще навесное оборудование, прицепы, кунги и прочее.

А еще именно в Беларуси разрабатываются самые радикальные маркетинговые кампании по завоеванию кавказского рынка.

Кирилл Казаков, корреспондент:

Когда в Азербайджане объявили тендер на закупку хлопкоуборочной техники, в Минском автозаводе придумали небольшую хитрость. Тракторы, вот эти трехколесные, доехали своим ходом только до минского аэропорта. Дальше же техника была погружена на самолеты и уже в собранном виде приехала в Азербайджан. Когда в Азербайджане увидели, какое количество техники белорусы могут поставить за неделю, тендер был отдан Гянджинскогму автозаводу.

Я тоже учусь водить. Ну, теперь погнали в Азербайджан. Почему стратегию разрабатывали в Минске, а тендер – в Гяндже? Всё просто, ведь там сейчас крупноузловая сборка наших машин: тракторов, специализированных и универсальных грузовиков, в том числе и армейской техники (на ее базе собирают и топливозаправщики).

Водитель Сакир Баиров раньше водил КамаАЗы. Говорит, работа в кабине на громадном грузовике – то еще удовольствие. Но на МАЗе нашел.

Его цистерна летает среди узких улиц Ганджи и паркуется на бензозаправке не хуже модных седанов. Это не лакшери, но в горах машина как своя.

Сакир Баиров, водитель:

Хорошо в горы идет. Высоко проходит, это важно для Азербайджана.

Два минувших дня накануне визита Ильхама Алиева в Беларусь в Минске проходили заседания межправкомиссии. В Гяндже через представительство было предложено заключить договоры на диверсификацию поставок техники в Азербайджан. Резидентами предприятия в горах Кавказа могут стать «Гомсельмаш» и автобусное подразделение Минского автомобильного. Тем более что круто завоевавший позиции в странах Восточной Европы автобус МАЗ в Азербайджане уже видели и готовы на 60 % локализовать у себя его производство.

Фахраддин Сулейманов, главный инженер Гянджинского автомобильного завода:

Вот один из автобусов, который был собран у нас, в этом же цеху. Сегодня идут переговоры. Здесь сложность в том, что эти автомобили для больших городов. Ввиду того, что восточная страна (хотя мы – Европа), города не такие большие, проспекты не такие широкие, и нам необходимы малые габариты.

Еще одна история, с которой наша страна связывает надежды на Азербайджан – это уникальная площадка для выхода на соседние рынки в регионе.

В Грузии уже открыты несколько продовольственных магазинов с белорусскими продуктами, но с пропиской в Баку. А в Турции (представьте этот рынок) строится тракторный завод – филиал Гянджинского, но трактора там будут выпускать под нашим национальным брендом.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод»:

Не пора ли нам замахнуться аж на Турцию? Давно Минский тракторный завод и Гянджинский автомобильный завод метят в Турцию. Мы планируем в первый год (выпустить – прим. ред.) от 500 до 1000 тракторов, на второй год мы планируем выйти на 3000 тракторов. Сборку и реализацию с дальнейшей локализацией на территории Турции.

В посольстве нашей страны в Баку стратегию видят еще шире. Азербайджан, как и Беларусь, часть широкоформатного экономического проекта для всей Евразии – нового Шелкового пути. И если его центральная ветка проходит как раз через нашу страну, то в южную включен наш стратегический партнер – Азербайджан.

Геннадий Ахрамович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Серьезно позволит Беларуси, нашей республике, нарастить свои возможности, свой потенциал для повышения наших экспортных возможностей не только на Кавказе, но и в странах Персидского залива. Это Иран, Турция, Пакистан и, в перспективе, Индия.