Более 400 соглашений и глубокая кооперация. Чего ждать от IX Форума регионов Беларуси и России?

Взаимодействие Беларуси и России становится все более тесным и конкретным. Экономическому сотрудничеству будет способствовать и предстоящий Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об инициативах, которые воплощаются в жизнь, расскажет подробнее наш экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии». В 2022 году Форум регионов проходит в непростое для обеих стран время. Недружественные государства ввели беспрецедентные экономические санкции против Беларуси и России. Эффективным ответом на санкции станет углубление интеграции двух стран. На Форуме регионов подпишут более 400 соглашений, контрактов и договоров

В основе интеграционного объединения лежит именно экономическая составляющая. То есть не просто встречаются парламентарии, чтобы обменяться мнениями, здесь решаются вполне конкретные вопросы. Выдвигаются конкретные инициативы, которые потом воплощаются в жизнь. Именно на одном из форумов встали вопросы о роуминге Союзного государства, о развитии транспортной логистики между двумя странами. А вот председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко с одного из форумов вернулась с новой парой обуви белорусского производства. Время, когда заключались лишь сделки по поставкам продукции, прошло. Теперь время совместных проектов. Лишь на импортозамещение научных компетенций Россия готова выделить 1,5 миллиарда долларов. Ожидания этого форума уже основаны на положительном опыте. Традиционно к важнейшему экономическому проекту Союзного государства регионы Беларуси и России готовят новые соглашения, контракты и договоры в разных отраслях. В этот раз их будет подписано более 400. Делегация из Самарской области посетила «Белкоммунмаш»

История деловых взаимоотношений Беларуси и Самарской области насчитывает более двух десятков лет. За это время удалось воплотить в жизнь немало соглашений, в том числе и межправительственных. Но сейчас время новых проектов. Точек соприкосновения немало: сельскохозяйственная техника, электротранспорт, автостроение, в том числе и поставки компонентов для производства легковых авто, наука, здравоохранение. Из конкретных примеров: делегация из Самарской области 28 июня посетила «Белкоммунмаш». Это ведущий производитель наземного городского электротранспорта в странах СНГ. Лучшие образцы представят на Форуме регионов, но стороны уже договариваются о поставках. Цена и качество устраивают. Самарская область заинтересовалась белорусскими электробусами. Подробнее. И еще одна перспективная сфера. Самарская область заинтересована в обновлении лифтового оборудования с пометкой Made in Belarus. Бюджет заложен, в планах поставить 1 500 единиц. И в этом вопросе потенциал колоссальный, отметил губернатор области, речь и о замене вышедших из строя лифтов, так и о новом жилищном фонде.