«Видим сегодня рост производства». Что общего у Беларуси и Брянской области? Вот что рассказал Александр Богомаз

В течение многих лет Беларусь – ведущий экономический партнер для Брянской области. 22 года между администрацией региона и белорусским правительством действует соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех пор налажены кооперационные связи между перерабатывающими предприятиями, сельхозпроизводителями. Работают совместные предприятия.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

Мы видим сегодня рост производства, рост поступления доходов. За эти пять месяцев мы получили плюсом к прошлому году за соответствующий период 4,3 миллиарда рублей, на 23 % вырос объем поступлений в налоговый бюджет области. Мы видим увеличение производства промышленной продукции.

Представители российских регионов интенсивно посещают Беларусь в последнее время. В первую очередь двусторонние соглашения направлены на кооперационные проекты и импортозамещение.