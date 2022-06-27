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«Видим сегодня рост производства». Что общего у Беларуси и Брянской области? Вот что рассказал Александр Богомаз

27 июня 2022 16:56
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В течение многих лет Беларусь – ведущий экономический партнер для Брянской области. 22 года между администрацией региона и белорусским правительством действует соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех пор налажены кооперационные связи между перерабатывающими предприятиями, сельхозпроизводителями. Работают совместные предприятия.

«Видим сегодня рост производства». Что общего у Беларуси и Брянской области? Вот что рассказал Александр Богомаз-1

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:
Мы видим сегодня рост производства, рост поступления доходов. За эти пять месяцев мы получили плюсом к прошлому году за соответствующий период 4,3 миллиарда рублей, на 23 % вырос объем поступлений в налоговый бюджет области. Мы видим увеличение производства промышленной продукции.

Представители российских регионов интенсивно посещают Беларусь в последнее время. В первую очередь двусторонние соглашения направлены на кооперационные проекты и импортозамещение.

На Форуме регионов Беларуси и России в Гродно будут подписаны контракты на рекордную сумму. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Богомаз # Наталья Надольская # Фотофакт

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