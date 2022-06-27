На Форуме регионов Беларуси и России в Гродно будут подписаны контракты на рекордную сумму

Форум регионов России и Беларуси стартует уже на этой неделе. Это ключевое событие в экономической повестке деловых кругов двух стран. Политики, эксперты, представители реального сектора экономики. Встречи, договоренности – новые связи рождают новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О предстоящем событии расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии». ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СТАРТУЕТ 30 ИЮНЯ В ГРОДНО Предстоящий Форум регионов по объемам подписанных контрактов превзойдет предыдущие. В 2022 году межрегиональное сотрудничество приобретает особое значение.

Сближение законодательства, международная климатическая повестка, единое научно-техническое пространство. Стратегию развития интеграционных связей в рамках Союзного государства участники форума обсудят на шести тематических секциях. В программе – совместные заседания белорусско-российского делового совета, молодежных парламентов двух стран, встречи парламентариев, общение бизнес-кругов Беларуси и России. От российской стороны участие в форуме примут 250 человек, они будут представлять 47 регионов.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации России:

Всегда на наших форумах мы подписываем большое количество соглашений, контрактов, договоров, протоколов, намерений между регионами и нашими хозяйствующими субъектами. В этом году – тоже не исключение – мы готовим такие подписания. Я думаю, что крупных будет не менее 20, даже больше наверняка. Ну и много других будет договоренностей сформировано к проведению нашего форума. «Огромную роль сыграла Беларусь». Поговорили с Валентиной Матвиенко о политической ситуации в регионе. Читайте здесь.

КОНТРАКТЫ НА РЕКОРДНУЮ СУММУ БУДУТ ПОДПИСАНЫ НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ГРОДНО Портфель контрактов, подписанных в ходе форума, с каждым годом все тяжелее. В прошлый раз было 800 миллионов долларов. В 2022 году запланировано подписать соглашения на более чем 1 миллиард долларов. За восемь лет работы форума Беларусь и Россия заключили контракты почти на 3 миллиарда долларов и около 600 соглашений о сотрудничестве. ​Будет подписано более 20-ти крупных соглашений. В Гродно готовятся к проведению Форума регионов Беларуси и России. Подробнее здесь. ОСНОВНАЯ МИССИЯ ФОРУМА – СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА Первоначально идея проведения Форума регионов Беларуси и России заключалась в налаживании деловых контактов. В 2014 году прошел первый форум в Минске. Приехали представители 19 российских регионов. Спустя год мероприятие состоялось в Сочи, и тогда впервые сумма сделок превысила 100 миллионов долларов. Потом были Минск, Москва, Санкт-Петербург. Монетизация двусторонних соглашений росла ежегодно.

В 2020-м форум проходил в формате видеоконференций, однако это не помешало сторонам достичь определенных договоренностей на сумму более 700 миллионов. В 2021 году формат форума был также изменен: очная его часть прошла в Москве и Подмосковье, а также в режиме видеоконференцсвязи в Минске. Тогда стороны заключили сделку на рекордную сумму – более 800 миллионов долларов. Десятый, юбилейный форум пройдет в Уфе в 2023 году.