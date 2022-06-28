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Цена и качество устраивают. Самарская область заинтересовалась белорусскими электробусами

28 июня 2022 13:50
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Новости Беларуси. Самарская область заинтересована в обновлении автопарка электробусов, сделанных в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена и качество устраивают. Самарская область заинтересовалась белорусскими электробусами-1

28 июня делегация этого российского региона познакомилась с продукцией «Белкоммунмаша». Это ведущий производитель наземного городского электротранспорта в странах СНГ. Потребителей устраивает соотношение цены и качества. С этим предприятием тесно сотрудничают Новосибирск и Нижний Новгород. Интерес проявляет и Самарская область. Еще в позапрошлом году там появились один электробус и две зарядные станции. Пришло время для более тесного сотрудничества.

Цена и качество устраивают. Самарская область заинтересовалась белорусскими электробусами-4

Алексей Лескин, заместитель председателя Самарской губернской думы:
Перспективы по сотрудничеству прекрасные. Мы сейчас посмотрели материальную базу предприятия, Самарская область нуждается в обновлении транспорта, который перевозит пассажиров. Поэтому сейчас, я думаю, данные встречи закончатся подписанием контрактов. Потому что нам необходимы электробусы, они уже проходили испытание в Самарской области, троллейбусы и трамваи.

Цена и качество устраивают. Самарская область заинтересовалась белорусскими электробусами-7

Делегация посетила и Минский тракторный завод. Предприятие выпускает более 100 моделей техники, которая может работать в самых различных климатических условиях.

# Беларусь-Россия # общество # Алексей Лескин # Фотофакт

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