Цена и качество устраивают. Самарская область заинтересовалась белорусскими электробусами

Новости Беларуси. Самарская область заинтересована в обновлении автопарка электробусов, сделанных в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня делегация этого российского региона познакомилась с продукцией «Белкоммунмаша». Это ведущий производитель наземного городского электротранспорта в странах СНГ. Потребителей устраивает соотношение цены и качества. С этим предприятием тесно сотрудничают Новосибирск и Нижний Новгород. Интерес проявляет и Самарская область. Еще в позапрошлом году там появились один электробус и две зарядные станции. Пришло время для более тесного сотрудничества.

Алексей Лескин, заместитель председателя Самарской губернской думы:

Перспективы по сотрудничеству прекрасные. Мы сейчас посмотрели материальную базу предприятия, Самарская область нуждается в обновлении транспорта, который перевозит пассажиров. Поэтому сейчас, я думаю, данные встречи закончатся подписанием контрактов. Потому что нам необходимы электробусы, они уже проходили испытание в Самарской области, троллейбусы и трамваи.