И зарплаты, и жильё – доктор экономических наук рассказала, на что сделают упор в Год благоустройства

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Для достижения целей, которые поставил Президент на этот год, для достижения благоустройства. Благоустройство – это не только территория. Когда мы говорим о создании комфортных условий для жизни, благоустройство территории, безусловно, важно. Но это касается в то же время и роста доходов, потому что не будет у вас доходов – ясно, что вы не будете думать о чистоте, а где найти покушать, как заработать. Соответственно, наша жизнь не заключается только в росте доходов. Это должны быть высокотехнологичные услуги в здравоохранении, должно быть доступное жилье.