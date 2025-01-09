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И зарплаты, и жильё – доктор экономических наук рассказала, на что сделают упор в Год благоустройства

09 января 2025 18:06
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Теперь официально: 2025-й в Беларуси будет посвящен благоустройству. Подпись на документе, который определяет задачу на ближайшие 12 месяцев для каждого гражданина нашей страны, поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И зарплаты, и жильё – доктор экономических наук рассказала, на что сделают упор в Год благоустройства-2

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Для достижения целей, которые поставил Президент на этот год, для достижения благоустройства. Благоустройство – это не только территория. Когда мы говорим о создании комфортных условий для жизни, благоустройство территории, безусловно, важно. Но это касается в то же время и роста доходов, потому что не будет у вас доходов – ясно, что вы не будете думать о чистоте, а где найти покушать, как заработать. Соответственно, наша жизнь не заключается только в росте доходов. Это должны быть высокотехнологичные услуги в здравоохранении, должно быть доступное жилье. 

# Год благоустройства # Ирина Новикова

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