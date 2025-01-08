Экономический эксперт: по всем показателям Беларусь растёт быстрее, чем Европа

2025-й Беларусь начала с высокой планки золотовалютных резервов. Этот показатель достиг без малого 8 миллиардов 923 миллионов долларов в эквиваленте. Еще показательней эта цифра в динамике – причем на короткой дистанции. Еще в декабре международные активы Беларуси были менее 8 миллиардов 800. Таким образом, всего за месяц важнейший страновой критерий вырос более чем на 127 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И этот рост, вне всяких сомнений, укрепил «коллективную подушку экономической безопасности», ведь минимальный порог резерва на конец года должен был составить не менее 6 миллиардов долларов. Так что запас почти в 3 миллиарда более чем внушительный. При этом наибольшую долю в структуре наших международных резервов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем валюты превысил 3 миллиарда долларов, а запас монетарного золота – 4,5.

Впрочем, рост золотовалютных резервов – не единственная хорошая новость в экономике. Она в 2024 году показала уверенный рост, превысив ожидания. За первые 11 месяцев ВВП страны вырос на 3,9 %, превысив планку в 224 миллиарда рублей. Промышленное производство увеличилось на 6,2 %, а в сельском хозяйстве зафиксирован рост на 3,2 %. При этом инвестиции в экономику поднялись почти на 9 %. А это, безусловно, прочная основа для дальнейшего развития. И это не осталось неотмеченным Международным валютным фондом. Он под занавес 2024-го опубликовал прогнозный рейтинг роста ВВП в странах Европы, в котором Беларусь заняла третье место с показателем 3,6 %. Обогнали нас только Мальта и Сербия. А вот подавляющее европейское большинство позади. В том числе и экономики, которые совсем недавно себя позиционировали как флагманские. Так, например, Германия с падением ВВП и вовсе оказалась вне «турнирной таблицы». Так что белорусская экономика в этой «зоне турбулентности» выглядит более чем устойчиво.