Мядельский район вошёл в число лидеров по темпам производства молока

В 2024-м произвели свыше 33 тысяч тонн натурпродукта, что составляет 109 % к уровню 2023 года. Среди лучших хозяйств – «Нарочанская нива 2004», «Минскоблагросервис» и «Нарочанский» национального парка. Товарность молока составила 89,5 %. В планах и на 2025 год увеличение показателей. Будут возводить новые животноводческие объекты. Например, на очереди профилакторий для телят в сельхозпредприятии «Узлянка».

Мядельский район вошел в число лидеров по темпам производства молока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Костевич, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Мядельского райисполкома:

Средний удой молока от коровы по району предварительно пока составил 4840 килограммов на одну дойную корову. Поголовье общее крупного рогатого скота – 18700 голов. Коров у нас 6832 головы. Приходят молодые специалисты. Для улучшения сохранности поголовья крупного рогатого скота строятся профилактории, улучшаются условия труда для людей.

В 2024 году сельскохозяйственными организациями Минской области произведено порядка 2 миллионов тонн молока. Наибольший темп обеспечили животноводы Солигорского, Несвижского, Столбцовского и Узденского районов.