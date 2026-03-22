Где будут храниться отходы с БелАЭС? Узнали все подробности

Белорусы уже 6 лет живут с БелАЭС и почти полгода с точным знанием, что еще одному ее блоку быть. Но куда девают отходы от работы станции, решили разобраться в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Третий энергоблок БелАЭС появится уже в ближайшие пятилетки! Итоги заседания Совета Палаты представителей.

Дмитрий Логвин, директор государственного предприятия «БелРАО»:

Мы ориентируемся на цифру в 90 %. Это примерно те отходы, которые будут образовываться вследствие использования мирного атома на Белорусской атомной станции. Но помимо этих радиоактивных отходов, конечно, в нашей стране существуют еще радиоактивные отходы. И этим вопросом мало кто задается. На самом деле порядка 750 организаций имеют статус организаций, у которых накапливаются в том или ином виде радиоактивные отходы. Любой предмет, который работал, условно, на Белорусской атомной станции или в какой-то онкологической клинике: шприцы, пинцеты, форма, любой барьер, любое инженерное сооружение – все, что имеет такую накопленную составляющую, будет являться объектом радиоактивной опасности. И, конечно, все это требует правильной утилизации. У нас существует специализированная организация, которая с этой проблемой работает. И те мощности, которые были у страны до этого, они просто с таким объемом не справятся. Поэтому мы должны, учитывая эти факторы, в том числе развитие нашего ядерного потенциала, все это учесть и создать такое предприятие, которое на многие годы вперед обеспечит успешную работу этих объектов. Опять же, мы двигаемся своим путем. Мы не будем заниматься ядерными материалами. Ядерное топливо по заключенному межправсоглашению с Российской Федерацией вывозится на переработку в Россию. Мы говорим только о тех отходах, которые имеют накопительный эффект вследствие работы этого объекта. С момента нашего существования мы, если честно, занимаемся только тем, что исследуем территорию Республики Беларусь. Это очень кропотливая работа. Долговременная оценка безопасности нашего объекта будет просчитана на 500 лет. 500-600 лет, может быть, больше, в зависимости от того, какие решения примем. Поэтому и оценка безопасности, и критерии поиска площадки под наше предприятие еще жестче.

Дмитрий Логвин:

Мы остановились на Гродненской области. Это близ Островца, возле объекта – основного наработчика радиоактивных отходов. В принципе, рядом, логистическое плечо короткое. И наше предприятие тоже может появиться там. Одно из вариантов развития событий. Это территория отчужденная, которая не участвует в обороте экономическом – зона заповедника. Недалеко от зоны заповедника мы нашли территорию. В будущем, скорее всего, эта территория не будет использована в каком-то хозяйственном назначении. И мы попробовали оконтурить ее, чтобы получить место под размещение нашего предприятия. И третье направление – это Могилевская область. Там, где поставлена задача по поиску площадки для строительства второй Белорусской атомной станции. Тоже логично. Одно из основных направлений, на которые мы будем ориентироваться, это, конечно, приемлемость для населения. То есть как население на это отреагирует. Это вообще один из наиболее важных критериев. Открытое обсуждение у нас в стране будет проходить с августа по сентябрь. У нас будут три открытые диалоговые площадки, будет определенный регламент, будет связь в том числе с международными экспертами, которые будут на этом мероприятии. Это, в принципе, открытое большое диалоговое окно. Но прежде чем их провести, мы выезжаем по каждому из регионов. Примерно в неделю у нас осуществляется от двух до трех поездок в разные регионы. Мы выбираем наиболее развитые промышленные секторы сельскохозяйственные, где можно с людьми переговорить. Проговариваем эту тематику с председателями исполкомов. Как можно собрать людей, как с ними можно поговорить до того, как мы откроем общественное обсуждение. Чтобы на момент, когда мы их уже начали проводить в открытом диалоговом окне, все остальные базовые вопросы, которые мешают этой процедуре, некоему конструктиву в диалоге, были снивелированы. Люди более подготовлены, конечно, в Гродненской области, в Островце. Они живут рядом с этим объектом, они видят все бонусы. Это гораздо более развитый регион по сравнению с остальными, которые мы выбираем под нашу площадку. Процентов за 70 людей в целом по этому региону видят и не против размещения нашего предприятия у себя. Стоп-лист литературы: как туда попадают и можно ли ее читать?