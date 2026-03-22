Где будут храниться отходы с БелАЭС? Узнали все подробности
Белорусы уже 6 лет живут с БелАЭС и почти полгода с точным знанием, что еще одному ее блоку быть. Но куда девают отходы от работы станции, решили разобраться в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Третий энергоблок БелАЭС появится уже в ближайшие пятилетки! Итоги заседания Совета Палаты представителей.
Дмитрий Логвин, директор государственного предприятия «БелРАО»:
Мы ориентируемся на цифру в 90 %. Это примерно те отходы, которые будут образовываться вследствие использования мирного атома на Белорусской атомной станции. Но помимо этих радиоактивных отходов, конечно, в нашей стране существуют еще радиоактивные отходы. И этим вопросом мало кто задается.
На самом деле порядка 750 организаций имеют статус организаций, у которых накапливаются в том или ином виде радиоактивные отходы. Любой предмет, который работал, условно, на Белорусской атомной станции или в какой-то онкологической клинике: шприцы, пинцеты, форма, любой барьер, любое инженерное сооружение – все, что имеет такую накопленную составляющую, будет являться объектом радиоактивной опасности. И, конечно, все это требует правильной утилизации.
У нас существует специализированная организация, которая с этой проблемой работает. И те мощности, которые были у страны до этого, они просто с таким объемом не справятся. Поэтому мы должны, учитывая эти факторы, в том числе развитие нашего ядерного потенциала, все это учесть и создать такое предприятие, которое на многие годы вперед обеспечит успешную работу этих объектов.
Опять же, мы двигаемся своим путем. Мы не будем заниматься ядерными материалами. Ядерное топливо по заключенному межправсоглашению с Российской Федерацией вывозится на переработку в Россию. Мы говорим только о тех отходах, которые имеют накопительный эффект вследствие работы этого объекта.
С момента нашего существования мы, если честно, занимаемся только тем, что исследуем территорию Республики Беларусь. Это очень кропотливая работа. Долговременная оценка безопасности нашего объекта будет просчитана на 500 лет. 500-600 лет, может быть, больше, в зависимости от того, какие решения примем. Поэтому и оценка безопасности, и критерии поиска площадки под наше предприятие еще жестче.
Дмитрий Логвин:
Мы остановились на Гродненской области. Это близ Островца, возле объекта – основного наработчика радиоактивных отходов. В принципе, рядом, логистическое плечо короткое. И наше предприятие тоже может появиться там. Одно из вариантов развития событий.
Это территория отчужденная, которая не участвует в обороте экономическом – зона заповедника. Недалеко от зоны заповедника мы нашли территорию. В будущем, скорее всего, эта территория не будет использована в каком-то хозяйственном назначении. И мы попробовали оконтурить ее, чтобы получить место под размещение нашего предприятия. И третье направление – это Могилевская область. Там, где поставлена задача по поиску площадки для строительства второй Белорусской атомной станции. Тоже логично.
Одно из основных направлений, на которые мы будем ориентироваться, это, конечно, приемлемость для населения. То есть как население на это отреагирует. Это вообще один из наиболее важных критериев. Открытое обсуждение у нас в стране будет проходить с августа по сентябрь. У нас будут три открытые диалоговые площадки, будет определенный регламент, будет связь в том числе с международными экспертами, которые будут на этом мероприятии. Это, в принципе, открытое большое диалоговое окно.
Но прежде чем их провести, мы выезжаем по каждому из регионов. Примерно в неделю у нас осуществляется от двух до трех поездок в разные регионы. Мы выбираем наиболее развитые промышленные секторы сельскохозяйственные, где можно с людьми переговорить. Проговариваем эту тематику с председателями исполкомов. Как можно собрать людей, как с ними можно поговорить до того, как мы откроем общественное обсуждение. Чтобы на момент, когда мы их уже начали проводить в открытом диалоговом окне, все остальные базовые вопросы, которые мешают этой процедуре, некоему конструктиву в диалоге, были снивелированы.
Люди более подготовлены, конечно, в Гродненской области, в Островце. Они живут рядом с этим объектом, они видят все бонусы. Это гораздо более развитый регион по сравнению с остальными, которые мы выбираем под нашу площадку. Процентов за 70 людей в целом по этому региону видят и не против размещения нашего предприятия у себя.
Стоп-лист литературы: как туда попадают и можно ли ее читать?
Дмитрий Логвин:
Что касается Могилевской области. Несмотря на то, что там хватает жителей-переселенцев, людей, которых оторвали от очага, и они по факту начали вторую жизнь немножко в другом регионе, а потом еще в другой стране, и все это наложило определенный отпечаток, к удивлению, тоже порядка 60 % населения этого региона, по результатам опроса, в принципе, не против строительства данного предприятия.
Наверное, наихудшим образом обстоят дела именно в заповеднике. Хотя там есть население, которое участвует в работе непосредственно самого заповедника. Есть определенный научный кластер. В рамках опросника людей, которые не поддерживают строительство нашего объекта на их территории, оно большое – больше 50 %. В целом мы видим, что развитие данного предприятия в регионе позволит увеличить численность людей, которые там будут находиться, плюс где-то 5 000. Естественно, все это повлечет развитие социальной инфраструктуры как таковой.
Когда примется решение, что вот эта область, площадка из трех.
Скорее всего, конец 2026-2027 год будет принято решение. Будет постановление Совета министров о выборе площадки места размещения. Дальше идет архитектурный проект. Мы начнем стройку в 2028 году. По факту, этап проектирования со строительством начнется в параллельном режиме.
Мы сейчас рассчитываем территорию от 50 до 100 гектаров. Это большое предприятие. И месту под хранилище на данной территории будет всего лишь отведено порядка одной трети. Все остальное производственные цеха. Это определенная энергетика, автоматизация. Мы прорабатываем возможности использования искусственного интеллекта, прорабатываем различные вопросы безопасности, дезактивации. То есть это площадка, на которой будут проводиться различные преобразования тех РАО, которые туда будут поступать.
Проектировать и строить будут белорусы?
Глава государства подписал указ, где генпроектировщиком определен институт «Белнипиэнергопром». Это институт, который в том числе работал по строительству Белорусской атомной станции. Строительной организацией определен «Белэнергострой». Это та организация, которая тоже участвовала в строительстве Белорусской атомной станции. Научное сопровождение ведут «Сосны». Это тоже институт с богатыми компетенциями, с учеными очень высокой квалификации.