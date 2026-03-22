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Страны Персидского залива направили Ирану последнее предупреждение

22 марта 2026 17:25
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Страны Персидского залива направили Ирану последнее предупреждение-0

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страны Персидского залива выступили с последним предупреждением Ирану в связи с ударами по их территории. Об этом пишет РИА Новости.

Они подчеркивают, что не участвуют в конфликте, рассматривают атаки как необоснованные и оставляют за собой право принять ответные мероприятия в случае их продолжения.

По словам Фидана, Анкара озабочена ростом напряженности и пытается предупредить затяжную войну, содействуя достижению дипломатического урегулирования.

Конфликт усилился после ударов США и Израиля по Ирану и мер возмездия со стороны Тегерана, при этом стороны стали более открыто говорить о политических целях противостояния.

Фото: pixabay

# Международная политика

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