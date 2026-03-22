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В МИД Японии отреагировали на слова Трампа об атаке на Перл-Харбор

22 марта 2026 17:24
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В МИД Японии отреагировали на слова Трампа об атаке на Перл-Харбор-0

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не видит ничего необычного в упоминании лидером Штатов Дональдом Трампом атаки на Перл-Харбор во время саммита. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Япония не участвует в нанесении ударов по Ирану, поэтому не было необходимости уведомлять об этом Токио заранее.

Министр также напомнил, что во время нападения на Перл-Харбор Япония и Соединенные Штаты не были союзниками, поэтому говорить о предупреждении тогда было бы бессмысленно.

Высказывания Трампа и отсутствие реакции премьер-министра вызвали критику со стороны некоторых японских политиков и общества.

Фото: pixabay

# Международная политика

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