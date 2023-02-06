Белорусские нефтяники в 2022-м добыли рекордный объём нефти

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники по итогам 2022 года добыли рекордный объем черного золота: 1 миллион 800 тысяч тонн сырой нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нефтехимическая отрасль страны экспортоориентирована и занимает значимую долю в общем объеме промышленного производства. Предсказуемо она стала одной из мишеней при введении очередных пакетов экономических санкций.

Предприятия столкнулись с ограничением доступа к технологиям и финансовым инструментам. Были утрачены отдельные рынки, и возникла необходимость пересмотра логистических схем. Со всеми вызовами и внешними факторами отрасль справилась. Запасов нефти в недрах белорусской земли хватит на минимум четверть века работы, если добывать примерно по 1 миллиону 800 тысяч тонн в год.

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