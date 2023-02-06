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Иран заинтересован в поставках белорусской пилопродукции

06 февраля 2023 15:14
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Новости Беларуси. После введения европейских санкций в отношении продукции деревообработки организациям Минлесхоза пришлось искать альтернативные рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компенсировать потери от реализации продукции в европейском направлении и выйти на досанкционный уровень экспорта – сегодня задача № 1.  

Иран заинтересован в поставках белорусской пилопродукции-1

Белорусская делегация приняла участие в XX Международной выставке продукции деревообработки в Иране. Иранские компании заинтересованы в поставках низкокачественной дровяной древесины и пеллетной продукции для производства МДФ и ДСП. Такого сырья в Беларуси с избытком. Она абсолютно конкурентоспособно по отношению к другим странам-экспортерам. Расчеты за поставки будут вестись в российских рублях и через российскую платежную систему.  

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