Продукты из Беларуси будут удивлять всю неделю. В Москве открылась международная выставка продуктов

Крупнейшая в России и Восточной Европе выставка «Продэкспо-2023» открылась в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимают более 2 000 компаний из 35 стран. Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14 % новинок. Знаковые белорусские премьеры запланированы на всю неделю. На тематических стендах будет представлена вся палитра продукции от повседневных продуктов до изысканных деликатесов.

Белорусскую продукцию знают и любят во многих российских регионах от Москвы до Владивостока. На полях выставки собираются закупщики федеральных и локальных сетей – стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран ЕАЭС. Экспозиции белорусских производителей будут представлены в этом году на выставках в Пакистане, Сербии, Алжире, Азербайджане и Китае. Также наши площадки будут организованы на международной выставке продуктов питания и напитков в Египте и международной выставке во Вьетнаме.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Иран заинтересован в поставках белорусской пилопродукции

Вступила в силу последняя часть эмбарго на российские нефтепродукты

Белорусские нефтяники в 2022-м добыли рекордный объем нефти