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Вступила в силу последняя часть эмбарго на российские нефтепродукты

06 февраля 2023 15:14
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Неделя началась в новой экономической реальности: накануне вступила в силу последняя часть эмбарго на российские нефтепродукты – бензин, дизель, авиакеросин, мазут, нафту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Санкции вводят по аналогии с нефтью: под запретом морские перевозки. Дизель и мазут – обработанное сырье, основной способ его поставки не трубопровод, а танкеры.  

Вступила в силу последняя часть эмбарго на российские нефтепродукты-1

Принято решение ограничить стоимость бочки дизеля ценой в 100 долларов, а мазута – в 45 долларов. И эти показатели будут пересматривать практически ежемесячно. В ответ на европейское эмбарго российские власти заявили, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые присоединятся к ценовому потолку.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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