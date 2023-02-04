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Головченко провёл переговоры с губернатором Ульяновской области. Одно из перспективных направлений – авиастроение

04 февраля 2023 08:20
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В условиях мировой турбулентности как никогда важно укреплять отношения с проверенными временем партнерами. Складывающаяся обстановка подталкивает Беларусь и Россию к еще более тесной кооперации в различных областях, подчеркнул Роман Головченко на прошедшей 3 февраля встрече с губернатором Ульяновской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша делегация во главе с премьер-министром находится с визитом в этом российском регионе.

Головченко провёл переговоры с губернатором Ульяновской области. Одно из перспективных направлений – авиастроение-1

В ходе встречи стороны обозначили основные перспективные направления для совместной работы. Одно из них – авиастроение. В Ульяновске сосредоточены ключевые предприятия в сфере разработки и производства авиатехники. В планах совместная работа по серийному выпуску самолетов, а также расширение линейки авиакомпонентов белорусского производства.

Головченко провёл переговоры с губернатором Ульяновской области. Одно из перспективных направлений – авиастроение-4

К слову, совещание прошло на территории крупнейшего авиастроительного завода России «Авиастар». Роман Головченко ознакомился с работой предприятия.

Головченко провёл переговоры с губернатором Ульяновской области. Одно из перспективных направлений – авиастроение-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Очень крупные предприятия. Одно из них – авиастроительное – мы посетили. Сотрудничество в сфере авиастроения сейчас развивается очень динамично. У нас есть три крупных авиационных предприятия, которые плотно включились в изготовление узлов сборочных единиц, деталей для российских головных предприятий. Именно здесь мы обсуждали вопрос перевода уже в более системную плоскость, потому что очень обширная авиастроительная программа у Российской Федерации, есть соответствующие поручения президента России, есть государственная программа – там все четко расписано, сколько, каких единиц и в какой срок должно быть выпущено по всей номенклатуре. Поэтому масштабная работа, и белорусские предприятия в нее должны включиться тоже на системном уровне. Надо провести, возможно, какое-то доукомплектование оборудования для того, чтобы соответствовать этим темпам.

Головченко провёл переговоры с губернатором Ульяновской области. Одно из перспективных направлений – авиастроение-10

В свою очередь, белорусские производители готовы предложить российскому региону самую широкую линейку антисанкционной техники: автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, а также грузовые, коммунальные и другие машины. Тем более что примеры успешной кооперации с Ульяновской областью уже есть. Так, началась активная работа по созданию международного промкомплекса по производству полуприцепов на базе транспортных средств МАЗ. Также в планах создать в регионе производства «Амкодора». Стороны убеждены – новые договоренности придадут импульс для развития взаимоотношений Беларуси и Ульяновской области.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Алексей Русских # Владимир Путин # Фотофакт

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