«600 млн рублей инвестиций». О чём договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?

Новости Беларуси. Непростая обстановка на внешнем контуре подталкивает Беларусь и Россию к еще более тесной кооперации в различных областях. Об этом Роман Головченко заявил на прошедшей 3 февраля встрече с губернатором Ульяновской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация во главе с премьер-министром посетила этот российский регион. В ходе встречи стороны обозначили основные перспективные направления для совместной работы. Одно из них – авиастроение, а Беларуси есть что предложить по части комплектующих. Головченко провел переговоры с губернатором Ульяновской области.

Кроме того, отечественные производители готовы предложить российскому региону самую широкую линейку антисанкционной техники: автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, а также грузовые, коммунальные и другие машины. В планах создать в регионе производства «Амкодора» и не только.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

Мы подписали соглашение о создании производства полуприцепов для автомобилей МАЗ. 600 миллионов рублей инвестиций, 400 рабочих мест – безусловно, предприятие также послужит на благо экономики нашего региона. Большие перспективы по сотрудничеству в области образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры. Все эти направления будем дальше продвигать.