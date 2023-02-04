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«600 млн рублей инвестиций». О чём договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?

04 февраля 2023 14:37
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Новости Беларуси. Непростая обстановка на внешнем контуре подталкивает Беларусь и Россию к еще более тесной кооперации в различных областях. Об этом Роман Головченко заявил на прошедшей 3 февраля встрече с губернатором Ульяновской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«600 млн рублей инвестиций». О чём договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?-1

Наша делегация во главе с премьер-министром посетила этот российский регион. В ходе встречи стороны обозначили основные перспективные направления для совместной работы. Одно из них – авиастроение, а Беларуси есть что предложить по части комплектующих.

Головченко провел переговоры с губернатором Ульяновской области.

«600 млн рублей инвестиций». О чём договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?-4

Кроме того, отечественные производители готовы предложить российскому региону самую широкую линейку антисанкционной техники: автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, а также грузовые, коммунальные и другие машины. В планах создать в регионе производства «Амкодора» и не только.

«600 млн рублей инвестиций». О чём договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?-7

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:
Мы подписали соглашение о создании производства полуприцепов для автомобилей МАЗ. 600 миллионов рублей инвестиций, 400 рабочих мест – безусловно, предприятие также послужит на благо экономики нашего региона. Большие перспективы по сотрудничеству в области образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры. Все эти направления будем дальше продвигать.

«600 млн рублей инвестиций». О чём договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?-10

Стороны убеждены, новые договоренности придадут импульс для развития взаимоотношений Беларуси и Ульяновской области.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Алексей Русских # Фотофакт

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