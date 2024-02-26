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Белорусская кормозаготовительная техника будет поставляться в Узбекистан

26 февраля 2024 17:02
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Белорусская кормозаготовительная техника будет экспортироваться в Узбекистан. Первая партия отправится в Среднеазиатский регион уже в ближайшие два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская кормозаготовительная техника будет поставляться в Узбекистан-1

Речь идет о машинах для работы в сельском хозяйстве, например, для внесения удобрений, обработки почвы и которые можно задействовать в процессе производства хлопка. В перспективе на территории Узбекистана может быть открыто сборочное производство нашей техники. Напомним, Минск и Ташкент подписали дорожную карту на ближайшие два года. В планах выйти на миллиард долларов в торговле и развитие промышленной кооперации.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская

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