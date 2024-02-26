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В Зимбабве заинтересованы в развитии биржевой торговли с Беларусью

26 февраля 2024 17:02
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Зимбабве заинтересовано в развитии биржевой торговли с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зимбабве заинтересованы в развитии биржевой торговли с Беларусью-1

Стратегический курс на укрепление отношений задан президентами двух стран. Интеграция биржевого механизма во взаимную торговлю откроет новые возможности для субъектов хозяйствования. И биржа в этом плане может сыграть ключевую роль. Беларусь остается экспортно ориентированным государством с высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства, а удачное географическое положение Зимбабве дает возможность открывать там представительства белорусских компаний для дальнейшего экспорта по всему Африканскому континенту.

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# Беларусь-Зимбабве # Экономика # Наталья Надольская

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