В Зимбабве заинтересованы в развитии биржевой торговли с Беларусью

Стратегический курс на укрепление отношений задан президентами двух стран. Интеграция биржевого механизма во взаимную торговлю откроет новые возможности для субъектов хозяйствования. И биржа в этом плане может сыграть ключевую роль. Беларусь остается экспортно ориентированным государством с высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства, а удачное географическое положение Зимбабве дает возможность открывать там представительства белорусских компаний для дальнейшего экспорта по всему Африканскому континенту.

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