По системе льготного кредитования «На родныя тавары» заключено договоров на 61 млн рублей

Социально-значимый кредит банк внедрил в начале года, чтобы придать дополнительный импульс розничной торговле и удовлетворить покупательский спрос на выгодные займы. Заем можно получить всего под 4 % годовых. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку.

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