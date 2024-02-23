По системе льготного кредитования «На родныя тавары» заключено договоров на 61 млн рублей

61 миллион рублей кредитных средств выдал крупнейший белорусский банк с госкапиталом на покупку товаров отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.
61 миллион рублей кредитных средств выдал крупнейший белорусский банк с госкапиталом на покупку товаров отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.
Социально-значимый кредит банк внедрил в начале года, чтобы придать дополнительный импульс розничной торговле и удовлетворить покупательский спрос на выгодные займы. Заем можно получить всего под 4 % годовых. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку.
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