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Роман Головченко встретился с председателем Коллегии ЕЭК

26 февраля 2024 11:20
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Беларусь всегда была и остается убежденным сторонником евразийской интеграции. Это подчеркнул премьер-министр на встрече с председателем Коллегии ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему взаимодействия в ЕАЭС продолжили обсуждать в Совете министров. Роман Головченко заявил, что мы должны выступать единым фронтом, отвечая на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкиваются государства союза.

И мы максимально настроены ускорить процессы на евразийском пространстве, а многие из них перевести в практическую плоскость. Есть ряд задач, которые необходимо решить до 2025 года. Среди них интеграционное взаимодействие в энергетике, техническое регулирование. Последнее связано с защитой рынка ЕАЭС от некачественной продукции из третьих стран.

Роман Головченко встретился с председателем Коллегии ЕЭК-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Цифровая повестка ЕАЭС – очень важная тема. Это тот инструментарий или механизм, который призван на деле реализовать наши договоренности о «бесшовных» транзакциях, «бесшовном» движении товаров, услуг, грузов и так далее. К сожалению, процессы цифровизации тоже достаточно вязко идут. Несмотря на то, что общие процессы создаются, количество общих процессов, к которым подключены все страны, невысоко.

Не обошли стороной собеседники и тему промышленной кооперации. Большинство задач уже решены. Теперь надо переходить на новый уровень экономической интеграции. Надеяться не на кого, кроме своих союзников – отметил глава правительства.

# ЕАЭС # Экономика # Роман Головченко # Бакытжан Сагинтаев

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