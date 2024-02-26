Роман Головченко встретился с председателем Коллегии ЕЭК

Беларусь всегда была и остается убежденным сторонником евразийской интеграции. Это подчеркнул премьер-министр на встрече с председателем Коллегии ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему взаимодействия в ЕАЭС продолжили обсуждать в Совете министров. Роман Головченко заявил, что мы должны выступать единым фронтом, отвечая на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкиваются государства союза.

И мы максимально настроены ускорить процессы на евразийском пространстве, а многие из них перевести в практическую плоскость. Есть ряд задач, которые необходимо решить до 2025 года. Среди них интеграционное взаимодействие в энергетике, техническое регулирование. Последнее связано с защитой рынка ЕАЭС от некачественной продукции из третьих стран.