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Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют рост ВВП Беларуси на 2% в 2024 году

26 февраля 2024 17:02
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Евразийский банк развития ожидает, что по итогам 2024 года ВВП Беларуси добавит не менее 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют рост ВВП Беларуси на 2% в 2024 году-1

Аналитики ЕАБР считают, что белорусская экономика поддерживается ростом промышленности, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли. При этом на 3,3 % выросли инвестиции в основной капитал за счет увеличения приобретения машин и оборудования. Эксперты утверждают, что внутренний спрос остается важным фактором роста экономики. К слову, ранее аналитики заявили, что в 2024 году белорусская экономика продолжит расти быстрее, чем в последние 10 лет.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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