Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют рост ВВП Беларуси на 2% в 2024 году

Евразийский банк развития ожидает, что по итогам 2024 года ВВП Беларуси добавит не менее 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики ЕАБР считают, что белорусская экономика поддерживается ростом промышленности, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли. При этом на 3,3 % выросли инвестиции в основной капитал за счет увеличения приобретения машин и оборудования. Эксперты утверждают, что внутренний спрос остается важным фактором роста экономики. К слову, ранее аналитики заявили, что в 2024 году белорусская экономика продолжит расти быстрее, чем в последние 10 лет.

Читайте также:

В Зимбабве заинтересованы в развитии биржевой торговли с Беларусью

Беларусь занимает одно из лидирующих положений по энергоёмкости ВВП в ЕАЭС

Белорусская кормозаготовительная техника будет поставляться в Узбекистан