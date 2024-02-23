Беларусь занимает одно из лидирующих положений по энергоёмкости ВВП в ЕАЭС

Изменение этого показателя показывает, насколько развиваются институты энергоэффективности в стране. Над его уменьшением работают все отрасли экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Снижение энергоемкости ВВП для любого государства помогает сократить валютные затраты на закупку топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, уменьшить зависимость энергоснабжения страны от внешних поставщиков. По информации Международного энергетического агентства, за последние 30 лет страна снизила энергоемкость экономики в 4,5 раза. В том числе благодаря использованию современных научно-технических разработок, оборудования и материалов, модернизации и внедрению современных энергосберегающих технологий.

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