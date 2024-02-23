В Беларуси растёт использование древесных невостребованных ресурсов

Часть отправляется на экспорт, стимулируется и внутреннее потребление, в том числе за счет создания условий по переходу населения частных домовладений на данный вид топлива. Перевод котельных системы ЖКХ на твердотопливные котлы на пеллетах позволит обеспечить экономию в сравнении с их аналогами на торфе и древесной щепе. Порядка половины всех действующих энергоисточников в стране работают на альтернативных газу видах топлива. Более чем в 40 районах Беларуси этот показатель превышает 70 %.

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