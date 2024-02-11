Мировые цены на какао-бобы выросли более чем на 10%. На рынке шоколада назревает кризис

Мировые цены на какао-бобы бьют все рекорды. За последнюю неделю стоимость одной тонны возросла более чем на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержка поставок и уменьшение урожая отмечаются четвертый сезон подряд, что вызывает панику на шоколадном рынке. Эксперты ожидают, что рост цен еще больше ударит по карману потребителей, поскольку производители шоколада исчерпали запасы дешевых бобов. В некоторых регионах стоимость увеличится более чем на 30 %. Такой дефицит вызван крупным неурожаем. Количество собранных бобов уменьшилось практически на треть в сравнении с прошлым сезоном. Ситуацию усложняет блокировка судоходства в Красном море и пиратство в Восточной Африке.