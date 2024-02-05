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Беларусь представляет экспозицию на выставке «Продэкспо» в Москве

05 февраля 2024 16:58
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Ежегодно участники выставки презентуют сотни новинок, здесь собираются закупщики российских федеральных и локальных сетей, а также стратегические заказчики продовольственной отрасли стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляет экспозицию на выставке «Продэкспо» в Москве-1

Беларуси отведены 250 квадратных метров. Наша экспозиция всегда вызывает огромный интерес прежде всего из-за высокого качества продукции. Под брендом «Made in Belarus» представлены не только традиционные продукты и напитки, деликатесы, но также халяль, кошер, экзотические продукты. Большой спрос и заинтересованность покупателей способствуют продвижению новых и уже существующих торговых марок на рынки сопредельных государств. В рамках форума запланирована обширная деловая программа. Ожидается, что результатом встреч и переговоров станут новые контракты.

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# Выставка # Экономика # Наталья Надольская

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