Минэкономики: белорусские предприятия на треть увеличили закупки оборудования

Закупка машин и установка новых линий и станков на производствах выросла на треть. По данным Белстата, инвестиции в основной капитал в Беларуси по итогам 2023 года выросли почти на 8 миллиардов рублей и достигли без малого 36 миллиардов рублей. По источникам финансирования почти половина всех вливаний направлена из собственных средств организаций, меньше четверти – за счет консолидированного бюджета. И только 9 % – это кредиты банков.

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