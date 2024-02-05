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Минэкономики: белорусские предприятия на треть увеличили закупки оборудования

05 февраля 2024 16:58
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Рост инвестиций в основной капитал на 15 % по итогам 2023 года позволил предприятиям страны значительно обновить оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: белорусские предприятия на треть увеличили закупки оборудования-1

Закупка машин и установка новых линий и станков на производствах выросла на треть. По данным Белстата, инвестиции в основной капитал в Беларуси по итогам 2023 года выросли почти на 8 миллиардов рублей и достигли без малого 36 миллиардов рублей. По источникам финансирования почти половина всех вливаний направлена из собственных средств организаций, меньше четверти – за счет консолидированного бюджета. И только 9 % – это кредиты банков.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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