Основным логистическим направлением для перевалки белорусских грузов в 2024 году будут порты Санкт-Петербурга

90 % перевалки в российских портах белорусских грузов пришлось на порты Санкт-Петербурга по итогам 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
90 % перевалки в российских портах белорусских грузов пришлось на порты Санкт-Петербурга по итогам 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это направление наиболее удобное для нас с точки зрения существующей логистики и оптимальное по затратам. Поэтому в 2024-м наша страна будет участвовать в развитии портовой инфраструктуры, в результате чего правительство рассчитывает увеличить перевалку в портах Санкт-Петербурга до 15 миллионов тонн. Вторым важным направлением для экспорта грузов в Китай с дальнейшей доставкой по Северному морскому пути является Мурманск. В планах – построить здесь специализированный терминал для перевалки наших удобрений. Белорусские предприятия также планируют задействовать Архангельский морской торговый порт для экспорта в регионы России и другие страны.
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