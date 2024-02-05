Основным логистическим направлением для перевалки белорусских грузов в 2024 году будут порты Санкт-Петербурга

Это направление наиболее удобное для нас с точки зрения существующей логистики и оптимальное по затратам. Поэтому в 2024-м наша страна будет участвовать в развитии портовой инфраструктуры, в результате чего правительство рассчитывает увеличить перевалку в портах Санкт-Петербурга до 15 миллионов тонн. Вторым важным направлением для экспорта грузов в Китай с дальнейшей доставкой по Северному морскому пути является Мурманск. В планах – построить здесь специализированный терминал для перевалки наших удобрений. Белорусские предприятия также планируют задействовать Архангельский морской торговый порт для экспорта в регионы России и другие страны.

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