«Это наше будущее». Делегация из Камчатского края посетила МТЗ

Беларусь и Камчатский край в 2023 году на 9 % нарастили товарооборот. Уже после встречи во Дворце Независимости российская делегация продолжила обсуждать перспективы сотрудничества в правительстве и непосредственно на предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция МТЗ на Камчатке уже хорошо известна. Более 60 % тракторов, используемых в сельхозпроизводстве края, произведено в Минске. Есть заинтересованность в дальнейших поставках. А выбрать есть из чего. Гостям продемонстрировали линейку новых моделей и отдельно производимых запчастей.

Роман Василевский, заместитель председателя правительства Камчатского края:

У нас сегодня все наши профессиональные училища, техникумы обучают наших ребят именно на белорусской технике. Поэтому мы видим в этой технике будущее свое и считаем, что сегодня нужно выстраивать отношения по приобретению этой техники в дальнейшем. Понимаем, что сегодня производство не стоит на месте, что сегодня новые модели появляются, понимаем, что нужно будет это покупать, обучать. Считаем, что связи сегодня с заводом и с белорусским государством в целом нужно поддерживать. Считаем, что это наше будущее.

Не только Камчатка. МТЗ покоряет весь российский рынок. Всего в 2023 году на него было поставлено свыше 19 тысяч единиц техники. Темп роста – чуть более 100 % в сравнении с 2022-м.

Михаил Кадников, заместитель генерального директора по маркетингу Минского тракторного завода:

Мы постоянно расширяем линейку техники. Поставляем технику не только общего назначения и классической компоновки, но в том числе сейчас в регионы пошла зимняя техника. Я думаю, что будем только линейку расширять с возможностью того, что мы сами на этот год запланировали много новинок, и это даст новый толчок в части многих сфер деятельности для поставки в Россию.