Белорусско-африканский форум: в Гану, Зимбабве и Южный Судан в июле 2017 года отправится белорусская техника

Новости Беларуси. Тем временем первая белорусская техника по кредитной линии Африканского экспортно-импортного банка отправится в Гану, Зимбабве и Южный Судан уже в этом июле. Об этом стало известно 7 июня на белорусско-африканском экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в Минске около сотни бизнесменов, фермеров и банкиров из этого жаркого континента. Помимо сельского хозяйства они заинтересованы в сотрудничестве в сферах медицины и образования. Кроме этого, сегодня белорусский Банк развития и Африканский экспортно-импортный банк подписали рамочное соглашение на сумму в 150 миллионов долларов. Именно эти средства будут потрачены на закупку наших экспортных товаров и технологий. Причем в белорусском банке готовы рассмотреть увеличение лимитов.