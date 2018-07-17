«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки

Задумывались ли вы о том, что стоит за богатством на вашем столе? За сытным обедом, поедать который – одно удовольствие? За десертом, что тает во рту?
«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси
Задумывались ли вы о том, что стоит за богатством на вашем столе? За сытным обедом, поедать который – одно удовольствие? За десертом, что тает во рту?
«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси
После механической дойки коровы, молоко попадает в холодильники молочного блока.
А оттуда – через насосы – в автоцистерну. А уже та развозит «белое золото» по заводам.
Так оно оказывается и в приёмно-аппаратном участке холдинга «Бабушкина крынка».
Могилёвская молочная компания – одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.
Наталья Рубенкова, главный специалист по производству ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Мощность нашего предприятия по переработке молока в настоящий момент составляет 1 400 тонн. 80% сырьевой зоны мы перерабатываем у себя на предприятии. Как на главной площадке, так и в филиалах нашего холдинга.
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Эти кадры – подтверждение того, что холдинг «Бабушкина крынка» двигается в верном направлении. И не в одном.
Награду конкурса «Лучший экспортёр-2017» предприятие получило за диверсификацию экспортной деятельности.
Бренд всё больше узнают в мире.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
«Бабушкина крынка» – это наш бренд. Красивое, хорошо известное название.
Предприятие за прошлый год добавило в свой экспортный список 15 стран. Впервые в истории холдинга «Бабушкина крынка» поставила свою продукцию в Йемен, Оман и Саудовскую Аравию.
В 2017 году только на экспорте завод заработал 180 миллионов долларов.
Эту планку предприятие планирует превзойти уже в нынешнем году.
Олеся Русаленко, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Эта награда – подведение итогов работы всего нашего холдинга. Это отображает конкретно коллектив, его слаженность. И эта награда, конечно, очень для нас значима.
Василий Стасев, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Мы постоянно участвуем в международных выставках. Вернулись только с выставки в Шанхае. Уже есть намерения поставить в Гонконг в ближайший месяц молочную продукцию. Недавно на предприятие приезжала кубинская делегация.
Прошли аттестацию ветеринарной службы Кубы.
Поэтому планируем тоже туда поставлять.
«Бабушкина крынка» привезла лучшее и на выставку «Белагро-2018».
Это – крупнейший специализированный форум в стране, куда приезжают производители и дистрибьюторы сельхозпродукции со всех континентов.
На своём стенде предприятие устроило дегустацию своей продукции.
В том числе, йогуртов в биокувшинах.
Это – новая экологичная упаковка от «Бабушкиной крынки».
Прекрасный вкус отмечали все.
А что о вкусе этой продукции думают те, чьи запросы, порой, куда выше? Для этого мы заглянули в гости к детям в школу английского языка.
Дети:
Yummy-yummy-yummy!!!
Похожие впечатления от греческого йогурта остались и у дегустаторов-профессионалов. Более сотни экспертов (а это шеф-повара и сомелье из престижнейших кулинарных ассоциаций Европы) поставили три звезды двум продуктам от «Бабушкиной крынки» на конкурсе вкуса «Superior Taste Awаrd».
Состязание проводится в Бельгии.
По значимости, конкурс сравним с «Оскаром» в кинематографе.
За его награду борются только лучшие производители из многих стран, выставляя для дегустации элитный продукт. И лишь немногие из белорусских предприятий попадают в призёры.
Итак, трёх звезд – высшей оценки от экспертов конкурса – удостоился греческий йогурт 7%-ной жирности. А также масло сливочное «Элитное» с массовой долей жира – 84%.
Лоран Ван Вассенхоф, управляющий директор Международного института вкуса и качества:
Вот что о греческом йогурте от «Бабушкиной крынки» говорили эксперты после дегустации: превосходный внешний вид продукта, приятный, свежий аромат, который, как будто, освежает дыхание. Фантастический, сбалансированный вкус. Приятная текстура.
В целом, просто восхитительно.
Холдинг «Бабушкина крынка» выпускает более 300 наименований молочной продукции. Компания стремится к безупречности во всех сферах своей деятельности. И неизменно ориентирована на интересы потребителей.
Олеся Русаленко:
Новинки необходимы нашему рынку. Хочется чего-то нового, чего-то неизвестного, чего-то уникального. И мы постоянно работаем над расширением своего ассортимента.
Очень надеемся, что наши новые продукты также придутся по вкусу.
Народная любовь не возникает просто так.
Её нужно заслужить. Над этим «Бабушкина крынка» работает ежедневно. Чтобы каждый, попробовав йогурт, сметану или творог, на каком бы языке он не говорил, не мог не воскликнуть.
Дети:
Yummy-yummy-yummy!!!