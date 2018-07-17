«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки

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После механической дойки коровы, молоко попадает в холодильники молочного блока.

А оттуда – через насосы – в автоцистерну. А уже та развозит «белое золото» по заводам.

Так оно оказывается и в приёмно-аппаратном участке холдинга «Бабушкина крынка».

Могилёвская молочная компания – одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.

Наталья Рубенкова, главный специалист по производству ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Мощность нашего предприятия по переработке молока в настоящий момент составляет 1 400 тонн. 80% сырьевой зоны мы перерабатываем у себя на предприятии. Как на главной площадке, так и в филиалах нашего холдинга.

Награду конкурса «Лучший экспортёр-2017» предприятие получило за диверсификацию экспортной деятельности. Бренд всё больше узнают в мире.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

«Бабушкина крынка» – это наш бренд. Красивое, хорошо известное название. Предприятие за прошлый год добавило в свой экспортный список 15 стран. Впервые в истории холдинга «Бабушкина крынка» поставила свою продукцию в Йемен, Оман и Саудовскую Аравию. В 2017 году только на экспорте завод заработал 180 миллионов долларов. Эту планку предприятие планирует превзойти уже в нынешнем году.

Олеся Русаленко, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Эта награда – подведение итогов работы всего нашего холдинга. Это отображает конкретно коллектив, его слаженность. И эта награда, конечно, очень для нас значима.

Василий Стасев, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Мы постоянно участвуем в международных выставках. Вернулись только с выставки в Шанхае. Уже есть намерения поставить в Гонконг в ближайший месяц молочную продукцию. Недавно на предприятие приезжала кубинская делегация. Прошли аттестацию ветеринарной службы Кубы. Поэтому планируем тоже туда поставлять. «Бабушкина крынка» привезла лучшее и на выставку «Белагро-2018».

Это – крупнейший специализированный форум в стране, куда приезжают производители и дистрибьюторы сельхозпродукции со всех континентов.

На своём стенде предприятие устроило дегустацию своей продукции. В том числе, йогуртов в биокувшинах.

Это – новая экологичная упаковка от «Бабушкиной крынки». Прекрасный вкус отмечали все.

А что о вкусе этой продукции думают те, чьи запросы, порой, куда выше? Для этого мы заглянули в гости к детям в школу английского языка. Дети:

Yummy-yummy-yummy!!!

Похожие впечатления от греческого йогурта остались и у дегустаторов-профессионалов. Более сотни экспертов (а это шеф-повара и сомелье из престижнейших кулинарных ассоциаций Европы) поставили три звезды двум продуктам от «Бабушкиной крынки» на конкурсе вкуса «Superior Taste Awаrd».

Состязание проводится в Бельгии. По значимости, конкурс сравним с «Оскаром» в кинематографе. За его награду борются только лучшие производители из многих стран, выставляя для дегустации элитный продукт. И лишь немногие из белорусских предприятий попадают в призёры.

Итак, трёх звезд – высшей оценки от экспертов конкурса – удостоился греческий йогурт 7%-ной жирности. А также масло сливочное «Элитное» с массовой долей жира – 84%.

Лоран Ван Вассенхоф, управляющий директор Международного института вкуса и качества:

Вот что о греческом йогурте от «Бабушкиной крынки» говорили эксперты после дегустации: превосходный внешний вид продукта, приятный, свежий аромат, который, как будто, освежает дыхание. Фантастический, сбалансированный вкус. Приятная текстура. В целом, просто восхитительно. Рецепт смузи для похудения из греческого йогурта

Холдинг «Бабушкина крынка» выпускает более 300 наименований молочной продукции. Компания стремится к безупречности во всех сферах своей деятельности. И неизменно ориентирована на интересы потребителей. Олеся Русаленко:

Новинки необходимы нашему рынку. Хочется чего-то нового, чего-то неизвестного, чего-то уникального. И мы постоянно работаем над расширением своего ассортимента. Очень надеемся, что наши новые продукты также придутся по вкусу.