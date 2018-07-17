В июне остановился рост цен на недвижимость в Минске. Сколько теперь стоит квадрат?

Новости Беларуси. Рост цен на квартиры в Минске в июне остановился. В чем причина и сколько сейчас стоит заветный квадрат? Ответ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наступлением сезона отпусков активность на рынке жилья ожидаемо снизилась и средняя цена в 2510 рублей за квадратный метр осталась неизменной к маю. Теперь среднемесячный прирост с начала года составляет 2 %.

Всего же, не смотря на очевидный спад ажиотажа, в первом полугодии в Минске было зарегистрировано более 7000 договоров купли-продажи. Это лучший результат за последние несколько лет. Кстати, цены на квартиры в столице примерно в два раза выше, чем в областных центрах. Средняя стоимость квадратного метра, например, в Гомеле в апреле-июне составила 1073 рубля.