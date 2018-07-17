«Белавиа» обновляет парк: объявлено о заказе четырех Boeing 737 MAX

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик продолжает обновление парка воздушных судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На авиасалоне в Фарнборо объявлено о заказе четырех современных лайнеров Boeing 737 MAX. Их появление позволит вывести из эксплуатации Boeing 737 Classic, что существенно омолодит парк. Новые крылатые машины повысят энергоэффективность примерно на 10 %, будут способствовать значительному увеличению пассажиропотока и развитию маршрутной сети. Первый самолет в рамках сделки ожидается в Минске в мае 2019 года.