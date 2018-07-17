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Рецепт смузи для похудения из греческого йогурта

17 июля 2018 16:33
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В Минске работает народный ревизор. Задача приглашённой гостьи – проверить: едят ли греческий йогурт в Беларуси. Елизавета Гарбузова – солистка кавер-бэнда «Малибу», поёт с 5 лет, победитель конкурса «Золотой диктофон».

Любит кататься на велосипеде и группу «Любэ».

Рецепт смузи для похудения из греческого йогурта -1

Елизавета Гарбузова, солистка кавер-группы «Malibu»:
Сегодня мы постараемся узнать – знают ли белорусы греческий йогурт, и с чем его едят.  

Рецепт смузи для похудения из греческого йогурта -4

Белоруска:
Я готовлю смузи для похудения. Грейпфрут, йогурт (греческий, без вкуса) и ягоды, и ещё льняное масло.

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# Рецепты # Здоровье # Елизавета Гарбузова # Здоровое питание

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