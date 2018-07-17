Рецепт смузи для похудения из греческого йогурта

В Минске работает народный ревизор. Задача приглашённой гостьи – проверить: едят ли греческий йогурт в Беларуси. Елизавета Гарбузова – солистка кавер-бэнда «Малибу», поёт с 5 лет, победитель конкурса «Золотой диктофон». Любит кататься на велосипеде и группу «Любэ».

Елизавета Гарбузова, солистка кавер-группы «Malibu»:

Сегодня мы постараемся узнать – знают ли белорусы греческий йогурт, и с чем его едят.