Рецепт смузи для похудения из греческого йогурта

В Минске работает народный ревизор. Задача приглашённой гостьи – проверить: едят ли греческий йогурт в Беларуси. Елизавета Гарбузова – солистка кавер-бэнда «Малибу», поёт с 5 лет, победитель конкурса «Золотой диктофон».
Любит кататься на велосипеде и группу «Любэ».
Елизавета Гарбузова, солистка кавер-группы «Malibu»:
Сегодня мы постараемся узнать – знают ли белорусы греческий йогурт, и с чем его едят.
Белоруска:
Я готовлю смузи для похудения. Грейпфрут, йогурт (греческий, без вкуса) и ягоды, и ещё льняное масло.
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