Прямой эфир

Новости экономики за 17.07.2018

17 июля 2018 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская мука выходит на китайский рынок. Делегация Гродненской области приняла участие в торгово-инвестиционной ярмарке в городе Ланьчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.07.2018-1

Образцы продукции гродненских компаний вызвали неподдельный интерес у посетителей мероприятия. Этот интерес нашел практическую реализацию, в том числе и для гродненской муки. Подписан протокол о намерениях по поставке продукта между крупным белорусским производителем и китайской компанией.

Новости экономики за 17.07.2018-4

Андрей Свиридов, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:
В ближайшие несколько недель будет организована пробная поставка. В принципе, наверное, есть определенные результаты, наработки по дальнейшему продвижению продукции предприятий, которые занимаются переработкой зерновых у нас в области для поставки на китайский рынок.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Промышленное производство в Беларуси за первое полугодие выросло почти на 8 % (в текущих ценах это 53 миллиарда рублей). Лучше всего дела обстоят в обрабатывающей промышленности – там рост наблюдается во всех подотраслях. Позитивная динамика наблюдается также в энергетике и горнодобывающей промышленности.

Новости экономики за 17.07.2018-7

В июне остановился рост цен на недвижимость в Минске. Сколько теперь стоит квадрат?

«Белавиа» обновляет парк: объявлено о заказе четырех Boeing 737 MAX

# Экономическая рубрика # Экономика # Андрей Свиридов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В июне остановился рост цен на недвижимость в Минске. Сколько теперь стоит квадрат?
17 июля 2018 15:30

В июне остановился рост цен на недвижимость в Минске. Сколько теперь стоит квадрат?

«Белавиа» обновляет парк: объявлено о заказе четырех Boeing 737 MAX
17 июля 2018 15:29

«Белавиа» обновляет парк: объявлено о заказе четырех Boeing 737 MAX

Новости экономики за 16.07.2018
16 июля 2018 17:46

Новости экономики за 16.07.2018