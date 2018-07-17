Новости экономики за 17.07.2018

Новости Беларуси. Белорусская мука выходит на китайский рынок. Делегация Гродненской области приняла участие в торгово-инвестиционной ярмарке в городе Ланьчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образцы продукции гродненских компаний вызвали неподдельный интерес у посетителей мероприятия. Этот интерес нашел практическую реализацию, в том числе и для гродненской муки. Подписан протокол о намерениях по поставке продукта между крупным белорусским производителем и китайской компанией.

Андрей Свиридов, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:

В ближайшие несколько недель будет организована пробная поставка. В принципе, наверное, есть определенные результаты, наработки по дальнейшему продвижению продукции предприятий, которые занимаются переработкой зерновых у нас в области для поставки на китайский рынок.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Промышленное производство в Беларуси за первое полугодие выросло почти на 8 % (в текущих ценах это 53 миллиарда рублей). Лучше всего дела обстоят в обрабатывающей промышленности – там рост наблюдается во всех подотраслях. Позитивная динамика наблюдается также в энергетике и горнодобывающей промышленности.