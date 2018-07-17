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«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?

17 июля 2018 16:31
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Основа производственной стратегии и лидерства холдинга «Бабушкина крынка» – натуральное сырьё, полное техническое перевооружение и внедрение международных стандартов систем менеджмента качества.

Компанию знают, и благодаря инновационным продуктам.

«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?-1

Белорусы, к примеру, уже успели полюбить линейку йогуртов «Эко Греко». Впрочем, этот торговый ряд уже расширился. 

«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?-4

Олеся Русаленко, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:
В этом году в эту торговую линейку мы ввели новые продукты: мягкий творог (сохранив фирменный паттерн).

Это – продукт, который сохранил все полезные свойства творога.

Плюс ещё мы внесли туда вкусовые наполнители, которые разнообразят творожок и сделают его уникальным десертом.

«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?-7

Мягкий творог (или кварк, как его называют в Германии) лишь завоёвывает белорусский рынок.

Продукт, похожий на масло, нежнее его традиционного собрата.

А при производстве не подвергается высокотемпературной обработке. Это позволяет сохранять все полезные свойства в исходном виде.

«Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог

Как выясняется, не все в Беларуси знают, что такое мягкий творог. В то время как в Европе он – один из популярнейших продуктов в корзине покупок.

«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?-10

Елена Войтехович, заведующий сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:
Мягкий творог, конечно, отличается от творога, сделанного традиционным способом. Он изготавливается двумя способами: сепарирования и ультрафильтрации.

«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?-13

И отличается, в первую очередь, конечно, своей органолептикой. Он, в отличие от классического нашего творога, имеет другую консистенцию.

В обычном твороге содержатся только казеиновые белки молока.

В этом мягком твороге содержится полный белок молока. То есть, и казеиновые, и сывороточные белки. Сывороточные белки – легко усваиваемые. Производство мягкого творога в последнее время набирает обороты.

«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?-16

Это – очень энергосберегающие технологии. Они используются не только, как сам творог, но и как сырьё для производства других продуктов. Продуктов детского питания, пасты так называемые разнообразные.

Мягкий творог – продукт низкокалорийный.

Без консервантов и добавок. Его рекомендуют для восстановления после физических нагрузок. А также – для активизации мыслительной деятельности.

«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки

# Здоровое питание # Здоровье # Елена Войтехович # Олеся Русаленко

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