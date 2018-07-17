«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?

Основа производственной стратегии и лидерства холдинга «Бабушкина крынка» – натуральное сырьё, полное техническое перевооружение и внедрение международных стандартов систем менеджмента качества.
Компанию знают, и благодаря инновационным продуктам.
Основа производственной стратегии и лидерства холдинга «Бабушкина крынка» – натуральное сырьё, полное техническое перевооружение и внедрение международных стандартов систем менеджмента качества.
Компанию знают, и благодаря инновационным продуктам.
Белорусы, к примеру, уже успели полюбить линейку йогуртов «Эко Греко». Впрочем, этот торговый ряд уже расширился.
Олеся Русаленко, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:
В этом году в эту торговую линейку мы ввели новые продукты: мягкий творог (сохранив фирменный паттерн).
Это – продукт, который сохранил все полезные свойства творога.
Плюс ещё мы внесли туда вкусовые наполнители, которые разнообразят творожок и сделают его уникальным десертом.
Мягкий творог (или кварк, как его называют в Германии) лишь завоёвывает белорусский рынок.
Продукт, похожий на масло, нежнее его традиционного собрата.
А при производстве не подвергается высокотемпературной обработке. Это позволяет сохранять все полезные свойства в исходном виде.
«Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог
Как выясняется, не все в Беларуси знают, что такое мягкий творог. В то время как в Европе он – один из популярнейших продуктов в корзине покупок.
Елена Войтехович, заведующий сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:
Мягкий творог, конечно, отличается от творога, сделанного традиционным способом. Он изготавливается двумя способами: сепарирования и ультрафильтрации.
И отличается, в первую очередь, конечно, своей органолептикой. Он, в отличие от классического нашего творога, имеет другую консистенцию.
В обычном твороге содержатся только казеиновые белки молока.
В этом мягком твороге содержится полный белок молока. То есть, и казеиновые, и сывороточные белки. Сывороточные белки – легко усваиваемые. Производство мягкого творога в последнее время набирает обороты.
Это – очень энергосберегающие технологии. Они используются не только, как сам творог, но и как сырьё для производства других продуктов. Продуктов детского питания, пасты так называемые разнообразные.
Мягкий творог – продукт низкокалорийный.
Без консервантов и добавок. Его рекомендуют для восстановления после физических нагрузок. А также – для активизации мыслительной деятельности.
«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки