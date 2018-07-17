«Содержится полный белок молока: и казеиновые, и сывороточные». Чем мягкий творог отличается от обычного?

Основа производственной стратегии и лидерства холдинга «Бабушкина крынка» – натуральное сырьё, полное техническое перевооружение и внедрение международных стандартов систем менеджмента качества. Компанию знают, и благодаря инновационным продуктам.

Белорусы, к примеру, уже успели полюбить линейку йогуртов «Эко Греко». Впрочем, этот торговый ряд уже расширился.

Олеся Русаленко, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

В этом году в эту торговую линейку мы ввели новые продукты: мягкий творог (сохранив фирменный паттерн). Это – продукт, который сохранил все полезные свойства творога. Плюс ещё мы внесли туда вкусовые наполнители, которые разнообразят творожок и сделают его уникальным десертом.

Мягкий творог (или кварк, как его называют в Германии) лишь завоёвывает белорусский рынок. Продукт, похожий на масло, нежнее его традиционного собрата. А при производстве не подвергается высокотемпературной обработке. Это позволяет сохранять все полезные свойства в исходном виде. «Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог Как выясняется, не все в Беларуси знают, что такое мягкий творог. В то время как в Европе он – один из популярнейших продуктов в корзине покупок.

Елена Войтехович, заведующий сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Мягкий творог, конечно, отличается от творога, сделанного традиционным способом. Он изготавливается двумя способами: сепарирования и ультрафильтрации.

И отличается, в первую очередь, конечно, своей органолептикой. Он, в отличие от классического нашего творога, имеет другую консистенцию. В обычном твороге содержатся только казеиновые белки молока. В этом мягком твороге содержится полный белок молока. То есть, и казеиновые, и сывороточные белки. Сывороточные белки – легко усваиваемые. Производство мягкого творога в последнее время набирает обороты.