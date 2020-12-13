Аналитик Сергей Рекеда о едином электроэнергетическом рынке ЕАЭС: понимание есть, что процесс этот необратим

Новости Беларуси. Главная тема недели – финальный саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Встреча в открытом и закрытом форматах и итоги года председательства Беларуси. Евгений Поболовец, СТВ:

Лидеров стран собрали в непростое время. 2020-й проверял всех на прочность. Устояли во многом благодаря договоренностям предыдущих лет. Александр Лукашенко напомнил, что было принято несколько актов по переходу к единой или общей политике в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. И это стало своеобразной подушкой безопасности для организации в эпоху коронакризиса. Тему продолжит Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Страны со здоровой экономикой качать намного тяжелее, это факт. Еще труднее, если они держатся вместе и самодостаточны. Стать такими – по сути, цель ЕАЭС. Это история о том, чтобы не просто торговать друг с другом на равных, но и кооперироваться (например, в промышленности, здесь речь не только о госсекторе) и, конечно, защищать общий рынок от тех, кто вне нашего круга. Кубат Рахимов, советник премьер-министра Кыргызстана:

Все еще реализовано в полной мере с точки зрения именно внутренней торговли. И было отмечено, что за пять лет объем внутренней торговли вырос с 46 до 64 миллиардов долларов. Но на самом деле эта сумма достаточно небольшая, если смотреть объемы торговли стран нашей пятерки с внешним миром. Опять же, доля высокотехнологичной продукции по сравнению с сырьем не превышает 16 % в объеме общей торговли – это очень пока еще, так сказать, слабые цифры, по сравнению с тем же Европейским союзом.

По-прежнему краеугольным камнем в ЕАЭС остается тема создания единого электроэнергетического рынка, который без общего газового не заработает. Вопрос не одного дня, это понятно, срок сдачи проекта – 2025-й, работа вроде идет в этом направлении, но будет ли доведена до конца?

Айк Халатян, политический обозреватель (Армения):

Члены ЕАЭС, та же Беларусь и Армения, которые импортеры энергоресурсов, заинтересованы в какой-то общей цене на газ, такой же, как в России или хотя бы близкой к нему. Но Россию и «Газпром» это не устраивает. Поэтому тут надо найти такое компромиссное решение по всем проблемам, которое бы устраивало всех участников союза.

Сергей Рекеда, аналитик, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Россия):

Судя по тому, что на последнем саммите резкой критики стороны белорусской по этому вопросу не было, видимо, консенсус какой-то достигнут, понимание есть, что процесс этот необратим.

Несмотря на имеющиеся нюансы, сотрудничать с ЕАЭС не против разные государства. Например, у нас есть зона свободной торговли с Вьетнамом, которая дала реальный экономический эффект. Беларусь организовала там совместные производства, Казахстан стал поставлять туда свое зерно, у России вырос товарооборот с этой страной. Сейчас ведутся переговоры по заключению торговых договоров с Индией, Ираном (этот вопрос обсуждался на саммите). Там же стало известно, что к евразийской интеграции пока в качестве наблюдателей присоединяются Куба и Узбекистан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы будете настоящим плацдармом для экономической экспансии нашего союза во благо благосостояния наших народов (народов союза) и благосостояния кубинского народа. О стратегии развития ЕАЭС и расширении сотрудничества. Какие вопросы обсудили на саммите с участием Александра Лукашенко? Вот так незаметно и поступательно ЕЭАС выходит за рамки общих границ и континента.

Сергей Рекеда:

Это свидетельствует о том, что, во-первых, сам союз интересен внешним игрокам; во-вторых, мы не замыкаемся на какой-то постсоветской догме, считая, что у нас просто осталось что-то после Советского Союза и нам бы это не упустить. Нет, мы идем дальше и смотрим шире.

Такое пополнение – один из итогов глобально трудного года. Едва ли стоит рассчитывать, что дальше будет проще, но стратегия определена, и к экономическому блоку добавили гуманитарный.